El Burgo de Ebro (Zaragoza) lleva tres días incomunicado por la caída de las redes de telefonía e internet

La localidad zaragozana de El Burgo de Ebro lleva desde el pasado miércoles, 30 de abril, incomunicada por la caída de los servicios de telecomunicaciones y de red.

El Ayuntamiento de El Burgo de Ebro ha asegurado que tanto los servicios públicos como los comercios, empresas y muchos particulares no pueden funcionar con normalidad al no poder hablar por teléfono ni conectarse a internet.

En concreto, los servicios del Consistorio no se han podido prestar y el consultorio médico ha dejado de atender a la mayor parte de los pacientes al no tener acceso a los expedientes médicos. Además, los comercios no tienen operativos los datáfonos.

Esta es una situación que se extiende por la mayor parte de la localidad y que afecta a clientes de diferentes compañías de servicios de telecomunicaciones.

El Ayuntamiento de la localidad ha afirmado que están trabajando para encontrar una solución, sin que hasta el momento ninguna compañía ni servicio especializado haya dado respuesta al municipio.

El alcalde de El Burgo de Ebro, Vicente Royo, ha trasladado a los vecinos del pueblo que «se está haciendo todo lo posible por recuperar la normalidad» y ha hecho un llamamiento a las compañías proveedoras y a las administraciones competentes para que se restablezca el servicio «cuanto antes».