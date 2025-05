Zaragoza acoge el XIX Trofeo Ibercaja de Natación con 328 nadadores

El XIX Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza de natación se va a celebrar este fin de semana, días 3 y 4 de mayo, en la piscina Eduardo Lastrada del Stadium Casablanca, con 328 deportistas de 29 clubes, procedentes de nueve Comunidades Autónomas: País Vasco, Castilla y León, Cataluña, Navarra, Murcia, Comunidad de Madrid, La Rioja, Valencia y Aragón. Competirán deportistas de clubes tan arraigados como el CN Barcelona, Real Canoe Natación, CN Mataró o CN SEK.

El evento se ha presentado en el Ayuntamiento de Zaragoza por el concejal delegado de Deportes, Félix Brocate; la jefa de Patrocinios de Ibercaja, Belén Bardají; el presidente de la Fundación Stadium Casablanca, Jesús Molins; el director técnico del Stadium Casablanca, José Ignacio Báguena, y el presidente de la Federación Aragonesa de Natación, Guillermo Kleingries.

Félix Brocate ha explicado que esta edición es especial por la trascendencia que tiene en cuanto a la repercusión de deportistas de altísimo nivel y, sobre todo, porque hay que dejar claro el trabajo de la Federación Aragonesa y de los clubes que la conforman y de sus nadadores.

«Estamos, aunque no se note, en uno de los mejores momentos de la natación aragonesa», ha subrayado Brocate al recordar que los últimos Juegos Olímpicos ya han demostrado que «había nadadores que llevan el nombre de Zaragoza en su ADN y en la camiseta, aunque no la tengan».

A su parecer París 2024 ha sido una referencia, pero Los Ángeles 2028 «va a ser mucho mejor», ha aventurado para mostrarse convencido de que «si todo va normal, creo que van a ser los Juegos Olímpicos donde más nadadores zaragozanos haya. Y eso es un lujo, hay que darlo a conocer». Al respecto, ha elogiado el «importantísimo» trabajo de los clubes y la federación.

Por otro lado, ha querido señalar que a la ciudad le sigue faltando una piscina olímpica, que está trazada en la Ciudad Inteligente del Deporte y ese proyecto «no va a parar de salir adelante, porque necesitamos una piscina olímpica que dé cabida no solamente a los entrenamientos, sino a competiciones como esta y, por supuesto, mucho más grande».

La jefa de Patrocinios de Ibercaja, Belén Bardají ha destacado que Ibercaja apoya el deporte base desde hace años y se ratifica año a año en esta «política fundamental de que el deporte siga siendo uno de los pilares de nuestra sociedad» al argumentar que fomenta tanto la vida sana como unos valores que acompañan a lo largo de la vida y que, por ello, ha entendido que «es muy importante» que, desde pequeños, se sea consciente de la importancia que tiene el deporte.

Dar visibilidad

Estos trofeos son «especialmente relevantes», porque permiten visualizar todo el trabajo que se hace desde los clubes y desde las federaciones, que «muchas veces no se ve tanto, sobre todo, en este caso, en natación». Ha comentado que es un poco menos vistoso que otras disciplinas, ya que un maratón llena la ciudad y hasta se ve afectado el tráfico, mientras que la natación, al restringirse a un entorno cerrado, «quizá no sea tan popular».

Por ello, ha expresado que este torneo es una «excepcional oportunidad» de poder disfrutar de natación de alto nivel gracias tanto a la Federación Aragonesa de Natación como al Stadium Casablanca por la organización, la implicación que han tenido y por poner a disposición de la ciudad de Zaragoza este torneo.

El presidente de la Fundación Stadium Casablanca, Jesús Molins, ha dicho que es un «orgullo» organizar por decimonovena vez el Trofeo Internacional Ibercaja Ciudad de Zaragoza, que es un referente de la natación tanto nacional como internacional.

Tras recordar que vuelven a participar nadadores de mucho prestigio internacional como Mireia Belmonte, África Zamorano, Jaime Andrade y Enrique Alhambra, entre otros, ha comentado que por segundo año consecutivo, se contempla la categoría inclusiva, que el año pasado tuvo mucho éxito, y vuelven a participar, entre otros, María Delgado y Jan Escanilla.

Ha agradecido tanto a Ibercaja como al Ayuntamiento de Zaragoza y a la Federación que sigan teniendo esa apuesta por Estadium Casablanca y le den «su reconocimiento y su apoyo para organizar estos torneos».

Ha relatado que el Stadium Casablanca es un «club grande, que está acostumbrado y va a seguir desarrollando todo lo que la ciudad necesite en aspectos deportivos y de más índole».

El director técnico del Stadium Casablanca, José Ignacio Báguena, ha comentado que se trata de un año postolímpico después de París 2024 y después de estos grandes eventos, este tipo de trofeos «siempre se presentan mayores dificultades porque no están en las hojas de ruta de los deportistas y creo que con el esfuerzo de mucha gente se ha formado un elenco de nadadores de primerísimo nivel».

Recoger el guante

Ha subrayado que participarán cuatro nadadores con presencia en París 2024, como Mireia Belmonte, Rafael Fente-Damers, África Zamorano y María Victoria Llegrés. El Stadium Casablanca, ha realzado «lleva a cabo otra vez la iniciativa de presentar la natación inclusiva, la natación para todos» con la presencia de Enrique Alhambra y Óscar Salguero, y también ha citado a dos talentos emergentes de Aragón, como María Delgado y Llanes Canilla para vaticinar que «será todo un espectáculo».

Finalmente, el presidente de la Federación Aragonesa de Natación, Guillermo Kleingries, ha agradecido al Stadium Casablanca su apuesta continua por realizar este trofeo, al ceder una instalación «tan maravillosa» en un formato diferente porque en vez de dos piscinas de 25 metros se disputará en una piscina de 50 metros.

Sus agradecimientos también los ha hecho extensivos al Ayuntamiento de Zaragoza e Ibercaja y ha recogido el guante lanzado por Félix Brocate sobre la Ciudad Inteligente del Deporte. «Creo que es necesario, no porque no tengamos instalaciones, que las tenemos, sino que la natación aragonesa necesita una referencia, que no dependa de la buena voluntad de colaboración de entidades privadas, como en este caso el Casablanca, cediendo espacio de sus socios de forma desinteresada».

«Necesitamos --ha incidido-- un espacio, que sea referencia, donde podamos nadar, entrenar y tener más competiciones no sólo de natación sino de sincronizada o de artística, de waterpolo y de todas las competiciones que competen a esta federación».

Principales favoritos

El evento contará con un alto nivel competitivo, incluso con la presencia de algunos nadadores olímpicos y paralímpicos como Mireia Belmonte, Rafael Fente-Damers, África Zamorano, María Victoria Yegres, María Delgado, Óscar Salguero, Enrique José Alhambra y Jian Wang Escanilla.

Competirán también otros deportistas con un importante palmarés nacional e internacional como Alejandro Puebla, Valentyn Nesterkin, Alberto Lozano o Marta Carmona.

La competición se disputará en la piscina olímpica cubierta de este club, en un formato de contrarreloj dividido en sesiones de eliminatorias por la mañana y finales por la tarde. En total, se disputarán 471 pruebas a lo largo del fin de semana.

Al igual que el año pasado, se celebrarán cuatro pruebas de 100 metros y de 50 metros de natación inclusiva, de manera que el trofeo adquiere una dimensión adicional y pone al alcance de todos los nadadores esta cita deportiva tan señalada.

El Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza ha contado en ediciones anteriores con la participación de destacados nadadores españoles e internacionales, medallistas en Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo, así como poseedores de récords mundiales. Figuras como Mireia Belmonte, Aschwin Wildeboer, Lotte Friss, Melani Costa o Carles Coll han contribuido a la reputación y renombre del trofeo a lo largo de los años.