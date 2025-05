La Filmoteca Vasca será la sede del Congreso Internacional de Archivos Fílmicos en 2028

La Filmoteca Vasca será la sede del Congreso Internacional de Archivos Fílmicos que tendrá lugar a finales de abril y principios de mayo de 2028. El evento más importante del sector tendrá lugar en el año en el que la Filmoteca cumple 50 años, y reunirá a más de 300 especialistas de todo el mundo.

El director de la institución vasca, Joxean Fernández, defendió la candidatura ante la asamblea general de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF) que tuvo lugar este pasado jueves en Quebec.

«La celebración del Congreso Internacional de la FIAF en el País Vasco será un escaparate extraordinario para poner en valor el patrimonio cinematográfico vasco, intercambiar conocimiento con especialistas del sector al más alto nivel», ha subrayado Fernández.

La ponencia estuvo acompañada de un vídeo en el que participó la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, que habló del apoyo «total» del Ejecutivo a la Filmoteca para la celebración de este evento.

«La Filmoteca es la memoria audiovisual de nuestro país. Es imprescindible conservar nuestro pasado y, al mismo tiempo, mostrar a las nuevas generaciones quiénes somos. En este mundo global en el que vivimos, queremos seguir aprendiendo de otras filmotecas y al mismo tiempo aportar nuestra experiencia a ese conocimiento colectivo», ha afirmado Bengoetxea.

Aunque de manera virtual, estuvieron también presentes el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, que habló de la colaboración permanente entre el Zinemaldia y la Filmoteca; y la directora general de Tabakalera, Edurne Ormazabal, que resaltó las instalaciones del centro cultural que dirige para albergar este tipo de eventos.

El congreso internacional de la FIAF, que suele reunir a más de 300 personas, es el evento mundial más importante para la comunidad de los archivos cinematográficos. Se celebra cada año en diferentes países, reuniendo a expertos, archivistas, académicos y cineastas de todo el mundo y combina sesiones de trabajo, proyecciones y eventos culturales.

El primer congreso se celebró en Nueva York en 1939 y, desde entonces, la mayor parte de ellos han tenido lugar en capitales de países y han sido organizados por cinematecas estatales. En el marco de las filmotecas ibéricas, la Cinemateca Portuguesa albergó este encuentro en 1989, la Filmoteca Española en 1999 y la Filmoteca de Catalunya en 2013. El año que viene el congreso se celebrará en Rabat (Marruecos) y en 2027 en Berlín (Alemania).

50 aniversario

En 2028 la Filmoteca Vasca cumplirá 50 años y desde su nacimiento, en 1978, ha pasado por varias etapas. Desde 2022 es miembro de pleno derecho de la Federación Nacional de Archivos Fílmicos (FIAF). La FIAF fue fundada en 1938 por la Cinémathèque Française (Francia), la Germany's Reichsfilmarchiv (Alemania), The British Film Institute (Reino Unido) y The Museum of Modern Art Film Library (Estados Unidos).

Nació como respuesta a la creciente preocupación por la desaparición de películas debido a la fragilidad del material fílmico. Durante la Segunda Guerra Mundial su trabajo se interrumpió, pero en la posguerra se reactivó y expandió con la incorporación de nuevos miembros.

La FIAF es una de las organizaciones más influyentes en el ámbito de la protección del cine y ha sido clave en la creación de estándares para la conservación y restauración cinematográfica.

Actualmente, agrupa a 176 instituciones de 79 países y tiene por objeto preservar, restaurar y difundir el patrimonio cinematográfico mundial.