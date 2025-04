La Junta estima en 239 millones el impacto del apagón en la economía andaluza según un cálculo inicial

La Junta de Andalucía calcula que el apagón eléctrico del pasado lunes, 28 de abril, ha causado un impacto en la economía andaluza «equivalente a 239 millones de euros», según estimaciones iniciales pendientes de «afinar».

Así lo ha indicado este miércoles la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en el Palacio de San Telmo.

Carolina España ha explicado que en dicha reunión ha informado del impacto del apagón en la economía andaluza tras estar «en contacto en las últimas horas con algunas de las empresas importantes asentadas en Andalucía», y desde la premisa de que aún «es pronto para cifrar económicamente los daños».

En todo caso, la consejera portavoz ha advertido de que, según lo que le han trasladado las empresas con las que ha contactado, «estamos hablando de pérdidas millonarias aquí en Andalucía», al margen de «lo que es peor», que es «el daño reputacional para España» derivado de este apagón, según ha abundado, y en esa línea ha tildado de «lamentable» la «imagen que hemos dado al mundo desde España», que es «la cuarta economía de la Unión Europea».

La consejera ha detallado que la estimación inicial del impacto del apagón en la economía andaluza parte del dato del Producto Interior Bruto (PIB) de Andalucía del año 2024, que ascendió a 221.507 millones de euros.

Ha explicado que si el apagón se hubiera traducido en «un día completo de paralización» de la actividad productiva, ese PIB «se reduciría en un 0,27%», es decir, en «casi 600 millones de euros; concretamente, en 598 millones de euros».

No obstante, la «paralización de la actividad» como consecuencia del apagón no fue «de un día completo, ya que se produjo a media mañana, a partir de las 12,30 horas», y, además, no afectó «de forma uniforme a todos los sectores», y la recuperación se fue produciendo «de forma gradual a lo largo del día», según ha precisado la portavoz de la Junta.

En esa línea, ha apuntado que se podría estimar que se perdió «el 40% de la jornada laboral» del lunes como consecuencia del apagón, que tendría así un «impacto» equivalente al 0,1% del PIB anual andaluz, es decir, «equivalente a 239 millones de euros», según ha detallado Carolina España, que ha subrayado que «la incidencia ha afectado con mayor intensidad a la industria, al comercio y a la hostelería».

La titular de Economía ha pedido que se tomen estos datos «con la debida prudencia», y ha avanzado que «se irán afinando en los próximos días».

