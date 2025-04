Azcón, sobre el apagón: "Si no están contando lo que pasa, es porque posiblemente no les interese"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha criticado la gestión del Ejecutivo central del apagón generalizado de este lunes en la Península Ibérica, que cree que ha generado más «inseguridad» e incertidumbre« y ha asegurado que »si no están contando lo que pasa, no es porque tengan que investigar mucho más«, sino porque »posiblemente no les interese contar qué es lo que ha pasado y cuáles son los errores que se han cometido".

Así lo ha manifestado Azcón tras la última reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecopi), en la que se ha decidido mantener el nivel 2 de alerta en Aragón, que entre otras cosas mantiene activada a la Unidad Militar de Emergencias (UME), por precaución, al conocer que Red Eléctrica sigue tomando medidas de seguridad adicionales para estabilizar el sistema. En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente aragonés ha lamentado que, dos días después del apagón, el Gobierno de España «no solamente esté arrojando luz, sino que esté sembrando dudas». «Me parece extraordinariamente difícil de explicar», ha expresado. En su opinión, las declaraciones del presidente del Gobierno en las que dice «que todavía tienen que seguir estudiando si es un ciberataque», a pesar de que los técnicos de Red Eléctrica «descartan absolutamente» esta posibilidad, «generan inseguridad e incertidumbre». Además, ha considerado que «llama la atención» que, pasados dos días de un «apagón a cero», todavía no se apunte ninguna causa por parte del Ejecutivo estatal «cuando vemos multitud de expertos que están hablando de negligencias en la gestión de Red Eléctrica». En cualquiera de los casos, ha continuado Azcón, «el estudio de las causas por parte del Gobierno de España debería ser inmediato» y se deberían acelerar «todos los estudios que sean necesarios para que la ciudadanía tenga el mayor grado de seguridad de que esto no puede volver a repetirse». Aragón mantiene el nivel 2 En cuanto al mantenimiento del nivel 2 de alerta, como están haciendo otras Comunidades Autónomas, ha señalado que «es fundamentalmente una medida de precaución» ante las «dudas» que genera ver que Red Eléctrica sigue con medidas de seguridad adicionales para estabilizar el sistema de producción de energía y «evitar que la red se caiga». Por tanto, Azcón ha sostenido que es «conveniente» esperar a comprobar si esas medidas de seguridad funcionan con normalidad antes de tomas nuevas decisiones. El Cecopi se volverá a reunir este jueves. En ese sentido, ha señalado que les han explicado que este miércoles van a entrar en funcionamiento, de forma progresiva, las centrales nucleares, pero que «sigue habiendo una cierta incertidumbre» por el hecho de que se hayan tomado medidas adicionales, por lo que es «prudente» esperar. En todo caso, el presidente autonómico ha destacado que la normalidad está siendo «absoluta» en los centros de salud, los hospitales, los colegios, los centros de trabajo, las calles o las instituciones. «Es una magnífica noticia y dice mucho no solamente de la calidad de los servicios públicos que tiene nuestra Comunidad y nuestro país, sino también de la fortaleza cívica que tiene nuestra Comunidad y que tiene España», ha subrayado Azcón, para añadir a continuación que «una vez más, los ciudadanos han dado un ejemplo de comportamiento ante situaciones que son muy complicadas y que, una vez más, hemos superado con una nota excelente». Entre los motivos para mantener el nivel 2 de emergencia está que la UME se mantiene en activo, aunque esté en sus cuarteles y sin funciones específicas asignadas. «Si pasa cualquier cosa, podemos llamar directamente sin tener que convocar un Centro de Emergencias, elevarlo a nivel 2», ha explicado. Así, mantener el nivel 2 «lo único que puede traer es un beneficio en el caso hipotético de que pase algo». En cuanto a la repercusión económica, se ha remitido a los datos ofrecidos este martes por la Consejería de Economía, que calculaba una afección de entre 50 y 60 millones de euros, aunque ha agregado que «es evidente que la economía recuperará en los próximos días». En el ámbito sanitario, Azcón se ha remitido a la información trasladada por el Departamento de Sanidad de que se están reasignando «lo antes posible» las consultas y operaciones no urgentes que tuvieron que cancelarse debido al apagón.