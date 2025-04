Esteban cree que "no tiene sentido señalar" a las eléctricas ni al Gobierno y llama a investigar las causas

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, cree que «no tiene sentido señalar» a las eléctricas ni tampoco al Gobierno como responsables del apagón generalizado en el suministro eléctrico del pasado lunes en la península, y ha pedido «calma» para investigar las causas que lo han provocado, sin especular. Además, ha dicho que él no descartaría «absolutamente ninguna posibilidad», incluida que haya podido estar provocado «por factores externos».

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, Esteban ha considerado que la polémica política que se ha generado 24 horas después del apagón masivo es «precipitada, como suele ser habitual» en el Estado. «Yo creo que hay que esperar a ver si podemos ir aclarando cuáles son las causas del incidente, que evidentemente fue muy grave y, mientras tanto, no se puede ni se debe señalar a nadie», ha añadido.

El líder jeltzale ha subrayado que él tampoco «descartaría absolutamente ninguna de las posibilidades». «Yo creo que tenemos que esperar, dejar de especular entre los que sabemos menos de esto, y dejar a los que más saben y a los que tienen los datos que puedan aclararlo», ha apuntado.

En cuanto a la reunión de ayer en la Moncloa entre el Gobierno y las eléctricas, en la que el presidente, Pedro Sánchez, pidió a estos operadores privados que sean transparentes e inviertan de cara al futuro, Aitor Esteban ha destacado que el tema de las inversiones es algo en lo que el PNV ha insistido al Ejecutivo.

«Pero las inversiones en realidad quien las debe hacer sobre todo es Redeia. Seguramente, las compañías están interesadas en eso, pero el Gobierno ahí mantiene sus dudas sobre la repercusión en la factura eléctrica que podría tener. Nosotros creemos que no sería la que el Gobierno supone y yo sí creo que Redeia no ha dado los pasos que debía haber dado», ha indicado.

Esteban ha recordado que «tampoco es todo público, hay intereses privados en la propia Redeia, y esto hace que quizá no se tomen las decisiones que, como país, como Estado, se tendrían que tomar en determinado momento».

«Pero me parece a mí ahora que señalar a las eléctricas no tiene sentido, como tampoco me parece que lo tiene señalar al Gobierno o eliminar, por supuestamente imposibles, algunas de las razones que podría haber producido esta situación», ha manifestado.

Sin señalar a nadie

En todo caso, ha insistido en que le parece «inadecuado señalar a nadie», y ha apelado a «mantener un poquito la calma». «Aquí lo importante es saber qué es lo que sucedió y, luego, poder dar los pasos necesarios para que esta situación no se vuelva a repetir, si es que únicamente ha sido debida a factores internos, que también podía haberlos habido externos. Yo no descarto ninguno», ha aseverado.

El presidente del EBB ha admitido que se está «en unos tiempos digitales rápidos, veloces y complicados». «Pero ahí es donde creo que desde la política hay que intervenir e intentar serenar los ánimos. Hay que ver cuáles son las responsabilidades, pero desde un punto de vista técnico», ha añadido.

En alusión a la propuesta del PP de crear una comisión de investigación en Cortes Generales, ha dicho que estas están destinadas a «dilucidar responsabilidades políticas, y a veces no sirven ni siquiera para eso».

«Antes habrá que saber qué es lo que ha ocurrido técnicamente y para eso una comisión en Cortes Generales no va a servir. Hay una prisa exagerada y una tendencia en los partidos políticos de utilizar las circunstancias que vayan ocurriendo para arrimar el ascua a su sardina y creyendo que así se mueve la opinión pública», ha indicado.

Según ha apuntado, este es un tema «lo suficientemente grave, importante, que afecta de una manera brutal a toda la ciudadanía como para no especular, estar serenos, e investigar de manera técnica qué es lo que ha ocurrido».

Centrales nucleares

Sobre las centrales nucleares, ha señalado que ya se han pronunciado en alguna ocasión en Cortes Generales, y ha asegurado que los jeltzales «no ven necesario, tal como están evolucionando las fuentes de energía en el Estado, que necesariamente haya, como piden algunos, que construir nuevas centrales nucleares».

«Sinceramente no lo vemos y creo que tampoco se puede revisar el ciclo útil de algunas de las centrales que en estos momentos están en funcionamiento, pero me parece que es una polémica un poco artificial, alimentada por algunos intereses en momentos de crisis puntuales», ha subrayado.

Aitor Esteban ha remarcado que el tema energético es fundamental porque, entre otras cosas, existe «un problema con la descarbonización» y con las nuevas empresas que se quieren implantar, y las empresas que tienen que dejar de utilizar combustibles fósiles y pasarse a la electricidad".

Sin embargo, tal como ha afirmado, «la red no está preparada para ofrecer ese suministro» o la regulación de la Ley de sector eléctrico «tampoco es adecuada cuando, por ejemplo, en los nodos eléctricos, el primero que llega, aunque no consuma toda la potencia que pueda ofrecerse, ya copa todo y cierra el espacio a otras industrias».

«Creo que ahí el Gobierno podría, desde hace bastante tiempo, haber hecho mucho más y, desde luego, hay ciertas tendencias, ciertos miedos, creo que alimentados por Redeia. Yo creo que hay que moverse y hay que ir adelante porque, si no, vamos a estar hablando mucho de descarbonización, pero no vamos a dar soluciones reales a una inversión, a una mejora de nuestra base económica y a nuevas empresas y puestos de trabajo que se quieran implantar», ha concluido.