Un recepcionista de un hotel de Torremolinos hace RCP a bebé tras asistir en parto durante apagón: "Es algo tan fuerte"

Una mujer del Reino Unido ha dado a luz un bebé prematuro en la recepción del Hotel Puente Real de Torremolinos (Málaga) durante el apagón eléctrico de este pasado lunes. Arturo Bermúdez, recepcionista del turno de noche de dicho establecimiento, aún no termina de creer que esta pasada madrugada asistiera a la mujer en el parto allí mismo y ayudara a vivir al bebé: «Estás como en un sueño, es algo tan fuerte y tan chocante, tan duro en el momento», ha dicho.

«Yo estaba en mi turno, estaba pensando en las cuentas, yo no estaba pensando que tenía que revivir a un recién nacido y sacar de ahí a un niño. No estaba en mis planes», ha dicho Arturo, quien ha expresado en declaraciones a Europa Press lo que ha supuesto «a nivel humano» el verse «en una situación que la he visto en las pelis americanas, el verme con esa criatura. Hoy casi no podía ni contarlo». «No sé cómo he hecho lo que he hecho», ha apuntado.

Según ha relatado, él llegó a trabajar al hotel, donde es desde hace un mes recepcionista de noche, sin saber muy bien qué hora era porque había estado la tarde durmiendo y cuando despertó «no había luz en mi casa». Ya en el establecimiento, en Torremolinos sí había luz por lo que todo era más o menos normal hasta que pasadas las 02.30 horas bajó un joven comentándole que a su pareja le dolía la barriga, por lo que le recomendó que fueran al hospital y llamó a un taxi.

Pero, poco después, en cuanto vio a los dos jóvenes bajar, asegura que descolgó el teléfono y le dijo a su compañero de seguridad «voy a llamar al 061 porque esa muchacha ha roto aguas». Ambos fueron hacia la puerta y cuando fue a ver a la chica porque el 061 le dijo que comprobara cómo se encontraba, mientras llegaba la ambulancia, de repente nació el niño, el cual «estaba absolutamente morado y no tenía ni pulso».

Ha indicado que primero le dijo a la muchacha que le diera golpecitos en el culo y luego él fue haciendo la maniobra RCP «con tres deditos» porque el bebé «era minúsculo» al ser sietemesino, ha explicado Bermúdez, quien ha incidido en que también le abrió las vías respiratorias y continuó haciendo el boca a boca para conseguir que empezara a respirar hasta que el pequeño empezó a toser.

Según ha indicado, el 061 le llamó y también le fue indicando y dándole ánimos; «me decía bien, venga, tú puedes, sigue como lo estás haciendo». Calcula que estuvo así varios minutos en los que el pequeño «se iba y venía». Luego ya llegó la Policía y la ambulancia, donde los sanitarios estabilizaron al recién nacido y lo trasladaron al hospital, junto a la madre.

«Entonces es cuando yo me vine abajo, cuando el policía me abrazó y vi a la gente alrededor y lo que había ocurrido», ha señalado Arturo, quien ha asegurado que fue «como una película», al tiempo que ha asegurado que su actuación fue «algo instintivo, un instinto animal. Es un ser humano y lo tienes que salvar y es como que puse el piloto automático. A nivel humano ha sido algo surrealista».

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha informado de que el bebé por su carácter prematuro fue trasladado con pronóstico crítico al Hospital Materno Infantil de Málaga «pero por comunicaciones recientes parece que evoluciona bien y de forma favorable», ha apuntado.