Capella (ERC) critica al Govern: "El apagón eléctrico no puede ser un apagón informativo"

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha criticado la reacción del Govern tras el apagón del lunes al considerar que no mantuvo informada a la ciudadanía como debería: «El apagón eléctrico no puede ser un apagón informativo».

«El Govern fue a remolque de la Moncloa. No informó durante horas, y esto, para ERC, es grave. El apagón eléctrico no puede ser un apagón informativo, y un Govern no se puede apagar», ha subrayado este martes en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Según Capella, el Govern deberá explicarse y dedicar todos los esfuerzos posibles a saber qué ha pasado y cómo evitar que se repita, y esto significará que Generalitat y Gobierno deberán «hacer los deberes en la transposición de directivas europeas que marcan también obligaciones que hay sobre la mesa y que no se han llevado a cabo».

En concreto, se ha referido a cuestiones como identificar infraestructuras estratégicas «que deben poder mantenerse, pase lo que pase, en situaciones de emergencia», entre otras.

Sobre que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, comparezca a petición única para dar explicaciones, lo ha celebrado «aunque aún no se conozcan los motivos del apagón».

«Hay que ir hasta el fondo de la cuestión, saber qué ha pasado, qué es lo que ha fallado y, si hay responsabilidades, que se asuman y que se señale a los responsables de lo que nos pasó ayer, que, como decía, es impropio del siglo XXI», ha añadido.