CEOE cifra en hasta 3.500 ó 4.000 millones de euros las pérdidas de las empresas por los aranceles de EEUU

El presidente de Fomento del Trabajo y vicepresidente de la CEOE, Josep Sánchez Llibre, ha afirmado este martes que, según cálculos de la patronal española, las empresas españolas que exportan a Estados Unidos podrían perder hasta 3.500 ó 4.000 millones de euros con los aranceles actuales impuestos por el Gobierno de Donald Trump.

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Sánchez Llibre ha explicado que estos cálculos parten de los aranceles actuales, no de los futuros del 120% ó del 150% que anunció Trump en su momento y que ha pospuesto por ahora.

El presidente de la patronal catalana ha indicado que, de acuerdo con estas estimaciones de la CEOE, los sectores más afectados por los aranceles vigentes son los manufactureros, metalúrgicos, químicos, farmacéuticos, cosmética y agroalimentario.

En su opinión, lo más prudente ante esta situación de incertidumbre global es ir en la línea de lo que defiende el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de intentar llegar a un acuerdo entre la UE y Estados Unidos «sin dejar de atender todas aquellas cuestiones que están permanentemente reflejadas en la actividad comercial entre China y España».

«Estamos en un momento de espera a ver cuál va a ser el planteamiento, finalmente, de la política arancelaria del señor Trump. Hoy es cierto que, si analizamos un poco cuál ha sido el resultado de las primeras medidas que ha implementado el señor Trump en Norteamérica, podríamos llegar a la conclusión de que quizás se ha pegado un tiro al pie, porque el 60% de la sociedad norteamericana invierte en Bolsa y la Bolsa en Estados Unidos en estos cien días ha padecido muchísimo», ha subrayado.

A su juicio, el consumidor estadounidense se encuentra «ya de entrada» con un incremento de la inflación y del coste de la vida por las políticas de Trump.

Para Sánchez Llibre, «valdría la pena» que la Unión Europea y los 27 países que la forman pusieran en marcha «rápidamente» el Plan Draghi y el informe Letta para intentar reindustrializar Europa a través de la digitalización y del incremento de la productividad «para plantar cara a un país como Estados Unidos y como China».

«Hay que intentar desde la Unión Europea implementar todas aquellas cuestiones que están previstas en el Plan Draghi y en el Plan Letta, que es la reindustrialización de la economía europea y, al mismo tiempo, también ser eficaces para crear una unión bancaria, no tener 27 bancos o 40 bancos como existen en España», ha opinado.

Asimismo, ha afirmado que el Gobierno español y los gobiernos autonómicos y los empresarios tendrían que «influir» para que los informes Letta y Draghi fueran «una asignatura obligatoria para todas las universidades y para todas las escuelas del último grado».

«Son aspectos relevantes de lo que hemos de tener en el futuro los europeos si queremos ser competitivos y no queremos acabar como un balnerario internacional del mundo, que Europa no sea solamente de servicios y de relax y una zona turística. El turismo es muy importante, pero hay que reindustrializarse y hay que ser competitivos», ha señalado.

Presupuestos

Preguntado por si cree que la falta de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) haría necesaria la convocatoria de elecciones generales, Sánchez Llibre ha reconocido que, en su época de diputado, cuando no había presupuestos, se iba a elecciones generales.

«Pero los parlamentos, los gobiernos se han modernizado y cuando no hay elecciones, cuando no hay posibilidad de elevar un presupuesto, hay mecanismos alternativos de ampliaciones de crédito que permiten que la legislatura continúe», ha añadido.

En todo caso, ha afirmado desconocer cuándo se romperán los equilibrios parlamentarios actuales, «más fuertes en Catalunya que en España». «Vamos a ver al final cuál va a ser la reacción de las diferentes fuerzas parlamentarias. No tengo ni la más mínima idea de lo que puede ocurrir. Lo que sí es cierto es que a los empresarios nos gustan planteamientos de medio y largo plazo y cuando tú tienes una legislatura de cuatro años, lo más importante es poderla acabar. Si no se acaba, quiere decir que las cosas no van en la buena dirección», ha indicado.

En cualquier caso, considera posible que si no hay presupuestos, el Gobierno de coalición pueda continuar «mal legislando en los próximos meses y durante un año o un año y medio como máximo». «Pero vamos a ver finalmente cuál va a ser la decisión del presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno es el que tiene la potestad para convocar elecciones, con lo cual vamos a darle confianza en que decida lo mejor para la sociedad española y para los empresarios españoles», ha concluido.