Por Andalucía critica "el apagón" del Gobierno de Juanma Moreno y "la dejación de responsabilidades"

La portavoz de Por Andalucía en el Parlamento, Inmaculada Nieto, ha criticado este martes el «apagón» del Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, y ha lamentado «la dejación de responsabilidades que no tiene ninguna justificación» del Ejecutivo andaluz tras el apagón eléctrico que tuvo lugar en la Península Ibérica este pasado lunes.

Nieto, en declaraciones a los periodistas en el municipio malagueño de Marbella, ha valorado «el apagón que, de manera sorpresiva, nos dejó sin suministro eléctrico en todo el país y, por supuesto, en toda Andalucía».

Así, ha dicho que, «junto con el apagón que teníamos, a quien desde las primeras horas se le apagó completamente la luz y también se quedó sin ningún tipo de iluminación, fue al presidente Moreno Bonilla».

Al respecto, ha señalado que «cuando todavía estábamos medio enterándonos de lo que estaba pasando en el país», Moreno «ya salió en 'formato cuñado', si me lo permiten, a hablar de una situación de ciberataque y demás, alimentando una rumorología que, en ese momento y durante el transcurso de la jornada, en nada beneficiaba a la normalidad y a la tranquilidad que se le pedía a la población y que ayudaba, y de qué manera, a garantizar la fluidez de los servicios, sobre todo de emergencia y de urgencia, para quienes los necesitasen».

Por otro lado, ha dicho que «al cero total del suministro también se fue su propio gobierno --de Moreno--, también entró en apagón, lavándose las manos y planteándole al Gobierno de España que se hiciera cargo de la emergencia en la que nos encontrábamos por la falta de fluido eléctrico».

A juicio de Nieto, «una dejación de responsabilidades que no tiene ninguna justificación». «Que el Gobierno de Madrid decida si abre o no abre un colegio, si la intendencia de una ciudad está o no está garantizada, o de los servicios de bomberos o de cualquier otra cuestión que necesitara la población, es evidente que no se acompasa con la decisión que tomó el Gobierno de la Junta, que en primera instancia era quien debía haber estado al frente de esta emergencia».

No obstante, ha señalado que «todo va volviendo a la normalidad, pero ayer creo que ese apagón del gobierno de Moreno Bonilla y ese 'formato cuñado' como les decía apuntándose a la rumorología creo que lo han retratado» y «nos ponen en evidencia una vez más del gobierno que tenemos en la Junta de Andalucía con las cosas tan importantes que tiene entre manos».

Por otro lado, durante su comparecencia ha mostrado «reconocimiento» tanto a la ciudadanía en su conjunto «como a quienes, desde sus puestos de trabajo, garantizaron la fluidez de todas las intendencias necesarias en una jornada que fue muy complicada» sin suministro.

«El civismo de la gente fue ejemplar y también el comportamiento de todos los servidores y servidoras públicas y de los trabajadores y trabajadoras que, en general, se vieron en la necesidad, en la obligación y que, de muy buen tono, hicieron todo por garantizar la convivencia en la jornada, también Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», ha concluido.