El apagón eléctrico obliga a suspender la declaración de Mompó en el juzgado que investiga la gestión de la dana

El apagón eléctrico ha obligado a suspender la declaración prevista este martes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), que investiga la gestión de la dana, del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, quien ha acudido a la Ciudad de la Justicia sobre las 9.15 horas.

Se trata de la segunda suspensión, puesto que Mompó tenía que haber testificado el día 14 de abril pero no fue posible debido a que se prolongó más de lo esperado el testimonio de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien declaró previamente esa jornada.

Tras esa suspensión, se fijó de nuevo para tomar declaración a Mompó este martes, 29 de abril, pero la jueza de la dana ha vuelto a aplazar el testimonio tras solicitarlo las defensas de los dos investigados, quienes aludían a problemas de conexión como consecuencia del apagón eléctrico que ha afectado a toda España. La Fiscalía se ha mostrado partidaria del aplazamiento.

Mompó se ha presentado sobre las 9.15 horas en los juzgados y se ha parado a atender a los periodistas que le esperaban en la puerta, a quienes ha comentado que llegaba para «poder ayudar» y «con voluntad de colaborar».

Mompó participó en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) el día de la dana y llegó a espetar, sobre las 19 horas, '¡Enviad la alerta de una puta vez'!. Sin embargo, el mensaje de alerta no llegó a la población hasta las 20.11 horas.

En declaraciones a los periodistas, el presidente de la Diputación ha manifestado que llega al juzgado «con la voluntad de colaborar» y de «contestar a todas las preguntas» que se le realicen. «Nos gustaría que el proceso fuera más rápido pero los trámites son los que son», ha agregado. «Estoy con ganas de ayudar para que se aclare todo», ha apostillado.

«Queremos dar luz y aclarar todo lo que pasó. A lo que me pregunten, contestaré», ha insistido el presidente de la corporación provincial.

Preguntado por cómo recuerda las horas previas al mensaje de alerta, ha comentado: «Es la peor catástrofe no solo para los valencianos, sino para los españoles. Fueron momento muy duros», ha dicho. Y en relación con las manifestaciones que hizo la exconsellera Salomé Pradas en el juzgado, ha indicado: «No me toca a mí valorar las declaraciones de los compañeros. Vengo a contar lo que yo viví y a que pase pronto todo esto y podamos ayudar».

«Hace justamente seis meses del desastre y hoy precisamente debemos acordarnos de las familias, de los pueblos y lanzar un mensaje de que hasta que el último pueblo necesite nuestra ayuda, intentaremos ayudarles en todo lo que podamos». «Continuaremos ayudando en todo lo que se pueda», ha apostillado.

Interpelado por el motivo por el que se tardó tanto en lanzar la alerta, Mompó ha señalado: «Tengo mi opinión y contaré lo que sucedió allí». Sobre si intervino el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en el mensaje para avisar a la población, ha respondido: «Lo he dejado clarísimo pero contestaré dentro. Mantengo lo mismo que he dicho siempre y no voy a cambiar mi versión», ha añadido.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja ha practicado hasta la fecha, desde que inició la investigación por la gestión de la Dana, unas 250 declaraciones testificales, mayoritariamente de parientes de las 227 víctimas mortales y una persona desaparecida registradas en la catástrofe.

En la causa hay personadas actualmente unas 40 acusaciones, de las que ocho ejercen la acción popular y las restantes la acusación particular.