Mompó llega al juzgado para contar lo que vivió el día de la dana y poder ayudar: "Tengo voluntad de colaborar"

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha llegado este martes a los juzgados para contar lo que vivió el día de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre, hace hoy seis meses, y poder ayudar: «Tengo voluntad de colaborar».

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación que aguardaban su llegada en la puerta de la Ciudad de la Justicia de València, donde este martes está citado a declarar, en calidad de testigo, ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, encargada de investigar la gestión de la dana.

Mompó tendría que haber prestado declaración el pasado 14 de abril, día en que estaba citado junto a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Sin embargo, su testimonio se tuvo que aplazar tras prolongarse más de lo previsto la declaración de Bernabé.

Mompó participó en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) el día de la dana y llegó a espetar, sobre las 19 horas, '¡Enviad la alerta de una puta vez'!. Sin embargo, el mensaje de alerta no llegó a la población hasta las 20.11 horas.

En declaraciones a los periodistas, el presidente de la Diputación ha manifestado que llega al juzgado «con la voluntad de colaborar» y de «contestar a todas las preguntas» que se le realicen. «Nos gustaría que el proceso fuera más rápido pero los trámites son los que son», ha agregado. «Estoy con ganas de ayudar para que se aclare todo», ha apostillado.

«Queremos dar luz y aclarar todo lo que pasó. A lo que me pregunten, contestaré», ha insistido el presidente de la corporación provincial.

Preguntado por cómo recuerda las horas previas al mensaje de alerta, ha comentado: «Es la peor catástrofe no solo para los valencianos, sino para los españoles. Fueron momento muy duros», ha dicho. Y en relación con las manifestaciones que hizo la exconsellera Salomé Pradas en el juzgado, ha indicado: «No me toca a mí valorar las declaraciones de los compañeros. Vengo a contar lo que yo viví y a que pase pronto todo esto y podamos ayudar».

«Hace justamente seis meses del desastre y hoy precisamente debemos acordarnos de las familias, de los pueblos y lanzar un mensaje de que hasta que el último pueblo necesite nuestra ayuda, intentaremos ayudarles en todo lo que podamos». «Continuaremos ayudando en todo lo que se pueda», ha apostillado.

Interpelado por el motivo por el que se tardó tanto en lanzar la alerta, Mompó ha señalado: «Tengo mi opinión y contaré lo que sucedió allí». Sobre si intervino el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en el mensaje para avisar a la población, ha respondido: «Lo he dejado clarísimo pero contestaré dentro. Mantengo lo mismo que he dicho siempre y no voy a cambiar mi versión», ha añadido.