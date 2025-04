Barcelona habilita 3 polideportivos para que pernocten personas que no puedan salir de la ciudad

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicado este lunes por la tarde que se han habilitado los polideportivos de Can Ricart, el de la Estació del Nord y el de Can Dragó para que pernocten personas que no han podido salir de la ciudad por el corte de los servicios ferroviarios a causa del apagón.

Lo ha explicado en declaraciones a los medios a las puertas del Centro de Coordinación Operativa de Emergencias (CECOR) junto a los tenientes de alcalde Laia Bonet, Albert Batlle y Jordi Valls y representantes de Mossos d'Esquadra, Guardia Urbana y Bombers de Barcelona. Concretamente, estarán abiertos los polideportivos de Can Ricart, en el barrio del Raval y cercano a la estación de plaza Catalunya; el de la Estació del Nord, en el Eixample y cercano a la estación con el mismo nombre, y el de Can Dragó, en Nou Barris y cercano a la estación de Fabra i Puig. ?Estamos trabajando en más espacios, pero aún no los podemos confirmar al 100%?, ha añadido Collboni, que ha explicado que las personas vulnerables serán derivadas a los equipamientos dedicados a albergarlos. Más de un tercio de los distritos de Barcelona ha recuperado la luz sobre las 19.30 de este lunes tras el apagón generalizado que ha afectado tanto a la ciudad como al conjunto del Estado.