Valderrama cifra el restablecimiento eléctrico en la Comunitat Valenciana en entre el 20-25% a las 19.00 horas

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha cifrado en entre el 20-25 por ciento el restablecimiento eléctrico en la Comunitat Valenciana a las 19.00 horas, un proceso que asegura que es «lento» porque hay que esperar a que se estabilicen las conexiones y «todo lleva un protocolo, como ha informado Red Eléctrica».

La Generalitat Valenciana ha constituido un gabinete de crisis, presidido por el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, con presencia de todos los consellers y vicepresidentes. Así lo ha indicado Valderrama en el Centro de Coordinación de Emergencias de L'Eliana, donde se ha instalado el Cecopi ante el apagón eléctrico registrado a las 12.30 horas. La Generalitat ha activado la Situación 2 del Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana a las 15.00.

Además, se ha iniciado el Cecopi a las 15.15 para la máxima colaboración entre administraciones y se ha activado la Unidad Militar de Emergencias (UME) para proporcionar combustible a los grupos electrógenos a los hospitales.

Mazón ha estado en contacto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para solicitarle la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para garantizar la seguridad de los ciudadanos, y Emergencias ha hecho lo propio, a través de un escrito, con la Delegación de Gobierno, para que haya colaboración adecuada en los municipios donde no se haya restablecido la luz.

Valderrama ha detallado que en municipios como l'Eliana, Torrent, Castelló, en algunos barrios de València o Sant Vicent del Raspeig se ha recuperado el suministro, aunque el proceso será «paulatino» y sin que se pueda saber la duración.

El conseller ha lanzado un mensaje de «tranquilidad y calma» a la ciudadanía porque «poco a poco» los vecinos van teniendo luz en sus casas, pero ha pedido que sigan manteniendo las normas indicadas, como no utilizar los teléfonos fijos ni móviles; evitar los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios; y que cuando llamen al 112 sea por una emergencia en curso y no por saber cuándo saber podrán recuperar el servicio ya que no se puede dar una hora exacta.

Valderrama ha destacado la ausencia de incidencias graves, excepto alguna persona atrapada en ascensores, y ha recalcado que lo fundamental es garantizar la asistencia sanitaria, para lo que han dispuesto de los grupos electrógenos a los hospitales.

Nivel 3 de emergencia

Preguntado por si se activará el nivel 3 como se ha hecho en otras autonomías, ha apuntado que han estado comprobando la evolución de la situación en cada momento y observado que se ha ido restableciendo el suministro. «No significa que no la vayamos a solicitar; tenemos que ver cómo evoluciona toda la red eléctrica, pero se si sigue estable y se va recuperando no solicitaremos la situación 3 de emergencia».

Valderrama ha subrayado que en el Cecopi, que sigue «convocado y activado», han participado todas las administraciones.