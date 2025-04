La Comunitat establece la situación 1 del plan de emergencias por el apagón y el 112 recibe "multitud" de llamadas

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha establecido la situación 2 del Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana a raíz del apagón ocurrido este lunes al mediodía en España y Portugal. El teléfono de emergencias 112 de la región ha recibido durante la mañana «multitud de llamadas» relacionadas con este episodio.

Aunque en un primer momento --a las 14.07 horas-- se había activado la situación 1, el CCE ha elevado el nivel a 2 sobre las 15.00 horas de este lunes. Además, fuentes de Emergencias han informado a Europa Press de que se ha convocado una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a las 15.15 horas en el Centro de Coordinación de Emergencias, en l'Eliana (Valencia).

Emergencias ha recordado una serie de recomendaciones a seguir por la ciudadanía, entre ellas no utilizar el teléfono si no es necesario; guardar batería para emergencias «reales» y no saturar la línea; evitar utilizar el coche o realizar trayectos largos, y hacer uso de una radio convencional para «seguir recibiendo información actualizada».

Rescates

En cuanto a los rescates, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia se ha movilizado, hasta las 14.00 horas, a más de 60 actuaciones en ascensores en localidades como Ontinyent, Pobla de Farnals, Alcàsser, Paterna, Sagunt, Cullera, Gandia, Burjassot y Benaguasil, entre muchas otras. Los efectivos priorizan la atención en los elevadores con ancianos y niños, han apuntado desde el cuerpo provincial.

La sistemática de intervención para los bomberos, según han detallado, es «la misma que en un día ordinario, aunque el volumen y la simultaneidad de tantos servicios a la vez aumenta la intensidad, el esfuerzo y las tareas de coordinación».

En la provincia de Castellón, efectivos del respecto consorcio se han movilizado a numerosos servicios de apertura de ascensores con personas atrapadas en su interior en municipios como Oropesa, Benicarló, Peñíscola, Borriana, La Vall d?Uixó y Onda, entre otros.

Respecto a la ciudad de València, el Ayuntamiento ha convocado de urgencia el CECOPAL para «analizar la situación y coordinar a todos los servicios municipales», según ha anunciado la alcaldesa, María José Catalá, en redes sociales, al tiempo que ha pedido a la ciudadanía «precaución y evitar desplazamientos innecesarios».

De hecho, la primera edil se ha desplazado a la central de la Policía Local para coordinar las actuaciones y tanto este cuerpo como el de Bomberos municipales están «reforzando la máxima plantilla posible y atendido los avisos que se reciben», según han detallado fuentes municipales.

INTERRUMPIDO EL SERVICIO DE METRO

Por su parte, Metrovalencia ha informado de que ha interrumpido la circulación en toda la red por «avería eléctrica general», según ha informado Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en su cuenta de X. La empresa pública «desconoce el alcance y la duración de la avería».

Mientras, el Centre de Gestió de Trànsit de la ciudad ha indicado que a causa de la avería eléctrica «muchos semáforos están apagados».