El PP catalán ve "normal" que Mazón inaugure el congreso del PPE y no teme posibles protestas

El secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, ha considerado «lógico» que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, inaugure el congreso que los populares europeos celebrarán esta semana en Valencia, y no teme que haya posibles protestas.

«Es lo más normal y natural del mundo. Que las personas se puedan manifestar no nos puede incomodar, forma parte de su libertad. Evidentemente no nos gusta, pero no lo podemos ni queremos evitar», ha recalcado este lunes en rueda de prensa.

Para Rodríguez, la prioridad de Mazón es la reconstrucción de lo ocurrido tras la Dana, por lo que defiende que «da la cara a diferencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se va corriendo y se esconde para que no se le pueda criticar nada».

Tras explicar que unas 20 personas del PP catalán acudirán al cónclave, ha reivindicado la importancia de que Dolors Montserrat asuma la secretaría general del PP europeo.

«Es un reconocimiento importante que una persona del PP catalán asuma la segunda más alta responsabilidad de la matriz principal del PP, como es el PP europeo. La representatividad del PP catalán en el conjunto del PP europeo será más que visible», ha celebrado.