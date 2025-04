El Ayuntamiento refuerza "un 30%" el servicio de recogida de basura para retirar las "8.000 toneladas acumuladas"

El Ayuntamiento de Madird ha reforzado el servicio de recogida de basuras «un 30%» tras el fin de la huelga de los trabajadores, que ha durado seis días, para recoger las «8.000 toneladas acumuldas en la vía pública», y prevé que este martes «a más tardar esté plenamente restablecida la normalidad en la ciudad de Madrid».

Así lo ha transmitido este lunes el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, que ha detallado que se habían acumulado «cerca de tres días de residuos» y que «se necesitan horas para recoger esa basura».

«Esta noche ya hemos reforzado el servicio habitual un 30%, lo que nos ha permitido recoger un 80% más de residuos de lo que se coge un día normal y esperamos recuperar la normalidad a lo largo de las próximas horas», ha expresado Carabante en el Palacio de Cibeles.

En cuanto a las cifras de basura acumulada, Carabante ha explicado que «al día se recogen unas 3.000 toneladas» y que la estimación del Ayuntamiento es que, este domingo, «había algo más de 8.000 toneladas acumuladas en la vía pública».

«Si estuviéramos al ritmo habitual de recogida, tardaríamos tres días en recoger lo acumulado, por eso hemos reforzado con un 30% y van a seguir incrementándose esos refuerzos en la medida de lo posible para que mañana, a más tardar, esté plenamente restablecida la normalidad», ha detallado, y ha añadido que «eso no quiere decir que no haya algún punto específico que todavía permanezca con residuos».

Sanción a las empresas concesionarias

Sobre la multa a las concesionarias del servicio de recogida de basuras, que el viernes ya ascendía hasta los 1,6 millones de euros por incumplimiento de servicios mínimos en la huelga, Carabante ha informado de que se le sumarán 400.000 euros extra por el día del sábado, lo que elevará la cifra hasta los 2 millones de euros. «Se procederá a la comunicación a las empresas y se abrirá un periodo de alegaciones», ha ampliado.

También en el ámbito judicial y respecto a la denuncia de Comisiones Obreras por el presunto impedimento del desarrollo de la protesta, Carabante ha esgrimido que «no ha habido ninguna vulneración del derecho de huelga».

«Lo que ha habido es una vulneración, en su caso, del derecho que tienen los ciudadanos a que se cumplan los servicios mínimos y que, por tanto, un servicio tan esencial como el de recogida de basuras no llegue a una alerta sanitaria», ha defendido, y ha añadido que, «igual que los trabajadores tienen un derecho, que es la huelga, los madrileños tienen un derecho, que es que se recoja la basura».

En este sentido, el delegado de Urbanismo ha pedido disculpas a los madrileños y reconocer «la paciencia y el compromiso» que han tenido durante los seis días de protesta. «Satisfacción por parte del Ayuntamiento, pedir disculpas y reconocer la generosidad de los madrileños», ha expresado.

Críticas de las oposición

Las portavoces en el Ayuntamiento de Más Madrid y PSOE, Rita Maestre y Reyes Maroto, respectivamente, han protestado a lo largo de las últimas horas porque la solución ha llegado «tarde y mal». Unas quejas que Carabante ha respondido argumentando que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha estado «impulsando el acuerdo».

«El alcalde ya advirtió y me dio a mí las instrucciones pertinentes para que iniciara esos contratos de emergencia que nos permitiría que este lunes, si no se hubiera alcanzado ese acuerdo, hubiera empresas públicas y privadas recogiendo las basuras en la ciudad de Madrid», ha informado.

Además, ha acusado a la izquierda de «estar absolutamente desaparecida hasta hace seis días». «He tenido diversas reuniones con los grupos de la oposición, les he mantenido informados de cada uno de los pasos que se han producido y no he recibido ninguna propuesta por parte de ningún grupo de la oposición», ha lanzado Carabante, que ha matizado que las relaciones con el PSOE siguen rotas, pero esta era «una situación excepcional».

Huelga de semáforos

Preguntado sobre la huelga que comienza este lunes de una de las empresas que ofrece el servicio de mantenimiento de semáforos, Carabante ha explicado que se trata de «una de las empresas que gestiona uno de los lotes» y que se han dictado «los servicios mínimos».

«Creo que va a tener poca incidencia a la hora del día a día de los ciudadanos que tienen que tener en cuenta que es el mantenimiento de los semáforos, no es la gestión de los mismos», ha detallado.