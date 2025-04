Moreno ve un "exceso" el uso del protocolo por parte del Gobierno para "desplazarle" en el palco de la Copa del Rey

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reprochado al Gobierno de España el uso del protocolo para «desplazarle» durante la final de la Copa del Rey, en la que el F.C. Barcelona se alzó con el trofeo tras vencer al Real Madrid, el sábado en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

Durante el partido, Moreno ocupó un asiento, dos lugares a la izquierda del rey Felipe VI, mientras que la vicepresidenta primera se ubicó a la derecha del monarca, en representación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Ejecutivo andaluz que ha asistido este domingo al Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez, ha subrayado que «aquellos o aquellas que quieren ser presidentes de la Junta de Andalucía deberían de pensar cómo se sentirían si le desplazaran en su territorio siendo presidente del gobierno, o si ella sería capaz de hacerlo en Cataluña o en el País Vasco».

Al respecto, Moreno ha señalado que el acto del sábado con respecto a los asientos ocupados fue «un exceso», que no sabe «cómo interpretarlo». En este contexto, ha recalcado que no quiere entrar en polémica, toda vez que ha señalado que «es importante respetar los espacios, la dignidad de un puesto y su responsabilidad», pero parece «que no respeta esa responsabilidad quien precisamente se supone que desea ejercerla en el futuro».