López critica que el PP copie "los discursos machistas y xenófobos" de Vox y que Ayuso "encabece la decadencia moral"

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha criticado que el PP copie «los discursos machistas, xenófobos y negacionistas» de Vox, partido al que «ha abierto las puertas de los gobiernos y las instituciones», y ha señalado a la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, por «encabezar la decadencia moral de la derecha».

En el Comité Regional del PSOE de Madrid celebrado este domingo, López ha subrayado que Ayuso propaga «el discurso vacío que solo contiene odio y la batalla cultural contra todos los avances de nuestra sociedad». «Ni la derecha ultra ni la derecha ceniza van a impedir que España siga avanzando con un gobierno progresista, Los ultras como Ayuso o [el líder de Vox, Santiago] Abascal acaban siendo ecos del pasado», ha apuntado.

«Dijeron no a la reforma laboral y hoy se firman contratos estables donde antes se firmaban contratos basura. Dijeron no a la subida del salario mínimo porque iba a destruir empleo. Dijeron no a la solución ibérica y hoy España es líder mundial en energía limpia y barata. Dijeron que estábamos a la puerta de una recesión y hoy España es la economía grande que más crece y la única que no rebaja su crecimiento según las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Dijeron no y siguen diciendo no a la ley de vivienda y los alquileres bajan allí donde se aplica la ley de vivienda», ha enumerado el secretario general del PSOE Madrid.

Durante su intervención, López ha desmenuzado las «desigualdades» de la región. «Siendo la región con mayor PIB, uno de cada cinco madrileños está en riesgo de pobreza y expulsión social. La sanidad pública madrileña está saturada con más de un millón de personas en lista de espera y 400.000 pacientes más desde que gobierna Ayuso. Con un 93% de viviendas turísticas ilegales y alquileres de más de 1.000 euros para un piso de 60 metros cuadrados en Carabanchel. Estas son las cifras de la gestión de Ayuso», ha detallado.

Unos datos que, según López, señalan la estrategia de «desmantelar el estado del bienestar y ocultarlo con distracciones, bulos y odio». Además, ha reiterado el argumentario esgrimido por el PSOE durante las últimas semanas de que «Ayuso es la franquicia española de la internacional ultra».

Tras relatar estas cifras, López ha indicado que «Isabel de Quirón y Ayuso están a otras cosas, como los protocolos de la vergüenza y los 7.291 fallecidos o los chanchullos que financian su ático de lujo».

Comité regional

Durante el Comité Regional se ha presentado un plan de trabajo para las elecciones de 2027 que «responde a los problemas reales de la ciudadanía madrileña, de la vivienda, la sanidad, la educación, el feminismo, los derechos LGTBI+, el transporte, la ciencia, la cultura, la universidad y el empleo», ha indicado López.

«Llegamos aquí tras meses de una intensa renovación ideológica y orgánica de nuestro proyecto. Hoy contamos con 125 secretarios y secretarias generales ratificados a lo largo y ancho de toda la región. Una tercera parte son caras nuevas. Y una tercera parte tiene menos de 45 años. Pero todo este proceso para mí se resume en dos palabras. Unidad e ilusión», ha expresado el secretario general del PSOE Madrid.

«Tenemos 25 meses para que recuperemos Madrid. Llenemos esos 25 meses de memoria democrática, de sanidad universal, de vivienda asequible, de universidad pública y de empleo digno. Llenémoslo de arte, de ciencia, de feminismo, de ecologismo, de antirracismo, de derechos LGTBI y de políticas de inclusión para las personas con discapacidad. Prepáremonos para cambiar el destino de Madrid. Tenemos, como mínimo, 7.291 razones», ha zanjado López.