La violinista japonesa Rino Yoshimoto hace sonar en Gernika el violín que sobrevivió a la bomba atómica de Hiroshima

La joven violinista japonesa Rino Yoshimoto ha hecho sonar este sábado en Gernika el violín que sobrevivió a la bomba atómica de Hiroshima, para conmemorar el 88 aniversario del bombardeo de la villa foral.

Según han informado las Juntas Generales de Bizkaia, como avance a los actos de recuerdo del bombardeo, que se han celebrado este sábado en la villa foral, se ha desarrollado, junto al Árbol de Gernika, «un recital muy especial» protagonizado por la joven música japonesa Rino Yoshimoto. La artista ha interpretado dos canciones con el violín que sobrevivió a la bomba nuclear que hace 80 años impactó en la ciudad de Hiroshima.

La presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui Biteri, el responsable de la ONG Kids Guernica Minoru Watanabe e integrantes de la Mesa de la Cámara foral han escuchado los dos temas que «la joven prodigio» ha interpretado bajo la sombra del roble. Se trata de la popular The Song of the Birds /El Cant dels Ocells y uno de los himnos antibelicistas más famosos de Japón, el What the dead man left behind.

Con solo 21 años de edad, la joven violinista japonesa, «ha cautivado al público de todo el mundo» desde su precoz debut en solitario en 2019 en el Carnegie Hall de Nueva York y en el Musikverein de Viena. Con un «amplísimo y sorprendente repertorio» ya ha actuado con orquestas en Japón, Austria, Bulgaria, Grecia, Estados Unidos e Italia.

Este sábado ha dejado oír sus notas en Gernika, bajo la tutela de la organización Kids' Guernica, nacida en Japón hace 30 años con motivo del 50 aniversario de la bomba de Hiroshima, y con el instrumento de sello ucraniano que sobrevivió al bombardeo de la ciudad nipona.

El violín que ha tocado fue propiedad de un maestro ruso que sobrevivió al «brutal ataque» con la primera bomba atómica y había sido construido por un luthier ucraniano en 1920.