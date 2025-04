Expedientado por colocar lazos de caza ilegales, que atraparon a un perro durante un paseo en Beneixama (Alicante)

Agentes de la Guardia Civil han instruido un expediente sancionador contra un varón español de 70 años por la presunta colocación de lazos de caza ilegales en el exterior de una parcela rústica vallada, en una zona cinegética de la localidad de Beneixama (Alicante).

Los hechos se iniciaron tras el aviso de un ciudadano, quien alertó de que su perro había quedado atrapado por el cuello en un lazo metálico mientras paseaban por las inmediaciones. Afortunadamente, el dueño, al tener al animal a la vista, pudo liberarlo de inmediato, evitando que sufriera lesiones graves, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de Ibi, que constató la presencia de dos lazos sin freno sujetos a la valla metálica de la parcela, por su parte exterior.

Este tipo de arte se considera un método de caza prohibido y no selectivo, al carecer de tope de seguridad, lo que puede provocar la muerte por ahogamiento tanto de fauna silvestre como de animales domésticos, e incluso suponer un riesgo para personas que transiten por la zona.

Los agentes identificaron al propietario de la finca, quien reconoció que había instalado los lazos para proteger su parcela de alimañas. En presencia del hombre, los agentes procedieron a la retirada de los elementos, que fueron intervenidos como prueba, y se elaboró acta de inspección.

El lugar se encuentra dentro de un coto de caza señalizado, pero no se trata de una zona de especial protección. No obstante, al tratarse de una zona de paso habitual y no contar los medios empleados con la autorización exigida por la normativa vigente, los hechos fueron clasificados como una infracción muy grave a la Ley 13/2004 de Caza de la Comunidad.

Esta infracción puede conllevar multas entre 6.001 y 60.000 euros, suspensión de la licencia de caza por un periodo de entre tres y cinco años, decomiso de todos los medios utilizados, incluyendo armas, vehículos y medios auxiliares, y prohibición temporal de obtener licencias de caza en la Comunitat Valenciana durante el periodo de suspensión.

Además, en los casos en que se produzcan daños a especies protegidas o en espacios especialmente protegidos, si los hechos son constitutivos de delito, podría conllevar responsabilidad penal.