Madrid sigue en huelga de basuras tras acabar sin acuerdo la mesa y con amenaza de demanda al comité de empresa

La mesa de negociación entre sindicatos y concesionarias del servicio de recogida de basuras ha finalizado tras algo más de dos horas sin acuerdo, por lo que Madrid vivirá este sábado su quinta jornada de huelga.

El encuentro ha sido infructuoso después de que el comité de empresa se levantara al recibir la amenaza de las empresas de demandarles por considerar que la huelga es ilegal. Desde el sindicato Sector Profesional RSU Madrid, que se presenta como el más representativo del sector de la recogida de basuras, han lamentado la imposibilidad de llegar a un entendimiento que finalicese con la huelga ha fracasado.

«Se han presentado las empresas y, después de cuatro meses de negociaciones, después de dos actos de conciliación y de un decreto de la Alcaldía de fijación de servicios mínimos se han descolgado con que van a demandar a los miembros del comité de empresa por 2,6 millones de euros de indemnización», han trasladado. Eso ha llevado a los miembros del comité de empresa de RSU, UGT y CC.OO. a levantarse de la mesa.

La razón que habrían alegado las empresas para anunciar que van a presentar la demanda contra la docena de miembros del comité de empresa es que«la huelga sería ilegal al estar formalmente mal convocada».

«La huelga fue advertida en dos actos de conciliación, donde no se llegó a acuerdo. Se registró el proceso de huelga en la Comunidad de Madrid, como establece la reglamentación, y la Alcaldía decretó servicios mínimos. Me imagino que la Alcaldía, ante una huelga ilegal, no decreta servicios mínimos de ningún tipo. Esto es una situación absolutamente surrealista», han condenado.

Desde el mismo sindicato han señalado que «la cosa pinta bastante mal, hay bastante enfado en el sector y este conflicto se va a enquistar, va a ser un verdadero problema para la ciudad de Madrid».

Sanción de 1,6 millones

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ya advertía esta mañana que habría sanción para la concesionarias, concretamente de 1,6 millones de euros, que se iría incrementando cada día por el incumplimiento de los servicios mínimos. En la tarde de este viernes la sanción ha sido comunicado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, a las concesionarias (FCC por el lote 1; UTE de Valoriza, Acciona y OHL por el lote 2, y la UTE de Prezero y Urbaser por el lote 3).

Otra de las advertencias que hacía Almeida es que el Ayuntamiento podría empezar a limpiar las calles con medios propios o externalizados. «El Ayuntamiento va a empezar, si es necesario de manera inmediata, a proceder a la recogida de los residuos que no se están recogiendo como consecuencia del incumplimiento de los servicios mínimos», ha manifestado el primer edil.

Sobre cómo se produciría esa recogida inmediata, el alcalde ha explicado que están «viendo diversas alternativas en estos momentos». «Puede ser a través de servicios municipales, que en determinados casos ya están actuando. Puede ser también a través de servicios externos al Ayuntamiento pero, en todo caso, lo que sí garantizo es que nosotros vamos a suplir el incumplimiento de los servicios mínimos», ha remarcado.