Dávila dice que la convocatoria de la Sectorial de Infancia para el reparto de menores "es ilegal" y pide su cancelación

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha expresado su rechazo a la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para abordar entre el Gobierno y las comunidades autónomas el reparto de menores migrantes no acompañados, ya que considera que «es ilegal», y ha pedido su cancelación.

En una carta enviada este viernes a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tras conocerse la fecha definitiva de la convocatoria, que será el próximo lunes 28 de abril, Dávila le ha solicitado que «reconsidere esta convocatoria y proceda a su cancelación, dada su evidente ilegalidad». En caso contrario, la Comunidad de Madrid «se verá obligada a emprender las acciones que correspondan», ha advertido la consejera madrileña.

En la misiva, Dávila ha desgranado las razones por las que rechaza la convocatoria, que ha recibido «con sorpresa, no por la fecha, sino por el fondo y las formas en las que se ha gestionado el proceso».

«Se trata de una nueva vuelta de tuerca del Gobierno de España a las comunidades autónomas, que, no olvide, representamos legítimamente a millones de ciudadanos cuyos derechos se ven ninguneados y pisoteados sistemáticamente por una actuación desleal», ha expresado.

Así, ha mostrado su preocupación porque la convocatoria, «que está viciada de nulidad, sea un paso más en la cadena de irregularidades que el Gobierno de España lleva realizando desde la misma elaboración del Real Decreto-Ley, que no fue consultado, ni informado, como es preceptivo, con todas las comunidades autónomas».

Critica que se trate a ccaa como "súbditos"

Por ello, la consejera de Asuntos Sociales ha considerado que se está produciendo una «vulneración del marco competencial y un desprecio al procedimiento, que no es irrelevante». Además, ha criticado al Ministerio por «tratar a las comunidades autónomas como súbditos».

«Somos nosotros quienes tenemos la competencia de proteger los derechos de los menores. Especialmente, cuando se trata de atenderles en situación de desamparo, la peor en la que se puede encontrar un niño», ha valorado.

«El Gobierno de España está incumpliendo un mandato del Tribunal Supremo, al negarse a atender a los 1.000 menores solicitantes de asilo cuya asistencia ha sido expresamente ordenada por dicho tribunal. Este incumplimiento no solo evidencia una alarmante falta de respeto a la justicia, sino también una profunda carencia de humanidad. Revela con claridad la verdadera cara de un Gobierno que ha demostrado reiteradamente que los menores no le importan, al pretender su traslado arbitrario como si fueran mercancía y no personas», ha reprochado Dávila en la carta.

«Resulta aún más inaceptable que, mientras se desatiende una obligación judicial, se intente imponer a las comunidades autónomas decisiones de gran impacto», ha añadido.

Convocatoria de la conferencia sectorial

Minutos antes de enviar la carta, desde el Ministerio de Juventud e Infancia han anunciado que la Conferencia Sectorial extraordinaria de Infancia y Adolescencia se celebrará el 28 de abril a las 16 horas en Sala de Juntas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Así, la reunión tendrá lugar en Madrid.

Este encuentro se producirá tras la aprobación en el Congreso de los Diputados del real decreto-ley para garantizar la acogida de más de 4.000 menores migrantes en situación de desamparo que se encuentran actualmente en Canarias y Ceuta.