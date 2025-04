Las alcaldesas de Catarroja y Paiporta, "con ganas" y "más que disponibles" para testificar ante la jueza de la dana

Las alcaldesas de Catarroja, Lorena Silvent, y de Paiporta, Maribel Albalat, se han mostrado «con ganas» y «más que disponibles» para declarar como testigos ante la jueza que investiga la gestión de la dana.

Así lo han manifestado este viernes en declaraciones a los medios de comunicación en València, al ser preguntadas por la decisión de la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), que investiga la gestión de la dana, quien ha acordado la citación como testigos de las dos primeras ediles, así como del alcalde de Sedaví, José Francisco Cabanes, responsables de la CHJ y de Emergencias, entre otros.

Tras participar las alcaldesas afectadas por la dana en un acto con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, para firmar convenios para actualizar sus agendas urbanas, Silvent ha indicado a los periodistas que acudirá ante la jueza para testimoniar lo que vivido, ya que estaban en sus municipios, y lo hará «con toda la colaboración que se puede dar a la justicia», aunque ha precisado que todavía no tiene fecha para la citación.

La primera edil de Catarroja ha afirmado que contaba con que iba a ser citada porque el suyo es «uno de los municipios con más afectación, y se ha mostrado »con ganas de poder colaborar« y con »mucha tranquilidad«. »Cuando tienes un puesto de responsabilidad, pues al final tienes que dar la cara y tienes que contar esos testimonios", ha sostenido.

«Los alcaldes y alcaldesas también somos vecinos afectados y estamos luchando y dando voz a todos el vecindario y también a los familiares de las víctimas, que siempre están en nuestro pensamiento y con nuestro respeto. Así que, por supuesto, colaboración máxima de poder contar lo que hemos vivido», ha recalcado la primera edil socialista.

Por su parte, la alcaldesa de Paiporta, también del PSPV, ha subrayado que no tiene «ningún problema» en trasladar a la magistrada lo que vivió ese día y los datos que requieran, «sobre todo para aclarar los hechos y dar paz a las víctimas». «Yo sí que estaba localizada y disponible», ha enfatizado.

Interpelada por si le ha sorprendido la citación como testigo, Albalat ha señalado que se «imaginaba» que en algún momento le pudieran citar para «aclarar lo que sea de ese día». «Por supuesto, estoy más que disponible», ha insistido.

Aldaia, a disposición de la jueza

Por otro lado, el alcalde de Aldaia, el socialista Guillermo Luján, ha sido preguntado por su opinión sobre la citación como testigos de tres primeros ediles y ha recalcado que «no hay ningún problema» y él se ha puesto «a disposición» de la magistrada.

«No hay ningún problema en explicar lo que sufrimos ese día. Por lo tanto, respeto a las decisiones judiciales y, sobre todo, estamos abiertos a explicar nuestra triste experiencia y es que ese día, fue tan sencillo como no avisarnos que era un tsunami», ha sostenido.

En este sentido, preguntado por la posible responsabilidad de los consistorios en la gestión de la dana, Luján ha afirmado que los ayuntamientos están en la cadena de gestión, «pero en la parte baja». «Quien tiene decidir y, sobre todo, tiene que informar de que era un tsunami, era quien tenía la información, y nosotros estamos a la disposición. Lógicamente, estamos en ese proceso de gestión de una catástrofe, pero quien tiene la información y quien tiene que avisar no somos los ayuntamientos, sobre todo porque no tenemos la información», ha insistido.

En la misma línea, ha ejemplificado que, en el caso de Aldaia, aplicaron «una medicina contra una dana, como sistemáticamente durante 40 años» están realizando en las distintas danas anuales. «Evidentemente, si la enfermedad no era una dana, era un tsunami, la medicina no era adecuada. ¿Quién tenía que avisarnos que era un tsunami? Quien tenía la información. Sin esa información, lógicamente, la medicina no fue la adecuada y eso es duro y triste, sobre todo porque en Aldaia ha habido seis fallecidos», ha lamentado Luján.