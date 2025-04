Morant asegura que el Gobierno está ?absolutamente? tranquilo con la declaración de Polo (CHJ) como testigo por la dana

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha asegurado que el Gobierno está ?absolutamente? tranquilo con la próxima declaración del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, como testigo ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana. Una citación que ha enmarcado en la ?absoluta normalidad? del proceso.

Así lo ha trasladado a preguntas de los periodistas en la puerta de Les Corts un día después de que la magistrada acordara la citación como testigos tanto de Polo como de los alcaldes de Paiporta, Maribel Albalat; Catarroja, Lorena Silvent, y Sedaví, José Francisco Cabanes; la del entonces jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, y de otros ocho técnicos y altos cargos de Emergencias.

Respecto a si el Gobierno está tranquilo ante la declaración de Polo, Morant ha augurado que podrá aportar ?información de interés?, como también Basset, los técnicos del 112 y ?la dirección técnica de la emergencia?, además de señalar que la jueza citará como testigo a todo aquel que vea necesario.

?Nosotros no somos los que vamos contra los técnicos, no discutimos a los técnicos. Son otros los que basan su estrategia jurídica en ir contra los técnicos y contra la ciencia, que incluso se atreven a decir que no tienen ni idea de hacer su trabajo, y todo lo quieren dirigir a los técnicos?, ha aseverado.

Por contra, ha garantizado que en el Gobierno y en el PSOE consideran que los técnicos ?si estuvieron a la altura? y ?los que no lo estuvieron fueron el Consell y sobre todo Carlos Mazón?, ?president? de la Generalitat.

"todo está registrado"

Morant ha subrayado que ?está todo registrado? respecto a las llamadas y correos electrónicos recibidos por el Cecopi, así como que ?hubo una decisión de retirar a las brigadas que tenían que vigilar el nivel del barranco del Poyo, que también es una responsabilidad de la Generalitat?.

Dicho esto, ha pedido que no pase desapercibida la ?contundencia? de los autos de la jueza, ?que señala claramente inequívocamente que Generalitat tenía toda la información necesaria, pero que no hicieron nada con esa información?: ?Incluso con cierta ironía desprende que parece que sean los únicos que no se estaban enterando de nada en la Comunitat Valenciana?.

A su juicio, estos autos demuestran ?la inacción absoluta del Consell, no solo de Carlos Mazón?. ?Cada vez somos más conscientes de que tenemos un Consell que no merecemos los valencianos, que estamos amenazados en nuestra seguridad y desprotegidos porque los que tienen que tomar decisiones no toman las adecuadas. Lo demostraron el día 29 y siguen defendiendo que harían lo mismo una y otra vez porque no reconocen ningún error?, ha denunciado, y ha insistido en que Mazón debe dar explicaciones de lo que hizo ese día.

Responsabilidades políticas

?Habrá una resolución judicial que determinará si hay o no culpabilidad por parte de las personas que las tengan, pero también merece una depuración de responsabilidades políticas?, ha expuesto.

Morant ha defendido así que al PSPV ya no le vale con que abandonaran el Consell la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico Emilio Argüeso; ?ni siquiera? con que dimitiera Mazón. ?Se tiene que ir todo el Partido Popular porque son cómplices de esta tragedia, Feijóo también?, ha recalcado en alusión al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Según ha argumentado, la ?prueba? de ello es el Congreso del PP europeo que acogerá València el próximo martes y miércoles, cuando ?Mazón huye a Nueva York? a una misión comercial sobre los aranceles. ?Yo le digo a Feijóo y al PP que lo que no quieran para ellos que no lo quieran para los valencianos, que convoquen elecciones y que los valencianos elijamos quién tiene que gobernar?, ha reiterado.