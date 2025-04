Azcón dice que el PSOE de Lambán "reivindicaba Aragón" y con Alegría es "la voz de su amo"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este viernes, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, que el PSOE del anterior secretario general, Javier Lambán, «reivindicaba Aragón» y ahora, con Pilar Alegría al frente, «es la voz de su amo», en alusión al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Ha respondido así a una pregunta del portavoz del grupo parlamentario socialista, Fernando Sabés, a quien ha indicado que ante Sánchez reivindicará todo lo que considere «justo» y que priorizará «la defensa de los intereses de Aragón por encima de todo», también «la lealtad institucional» recogida en el Estatuto de Autonomía

Ha rechazado «el argumentario» del PSOE de Pilar Alegría y ha enfatizado que Javier Lambán «reivindicaba el consenso y el servicio de Aragón a la causa de España; decía que todas las autonomías deben acudir al rescate de España; liga el éxito de Aragón al de España y reclama más patriotismo; exige a Madrid una financiación justa para educación e investigación; reclama una reforma constitucional que blinde el autogobierno y la financiación».

Azcón ha aseverado que en su discurso del 23 de Abril defendió a la Comunidad Autónoma, pero los socialistas creen que atacó al Gobierno de España, aunque cuando el anterior presidente, Javier Lambán, hacía lo mismo, Fernando Sabés «aplaudía con desgana, pero aplaudía».

«Lo que ha cambiado en el Partido Socialista es que aquí, en Aragón, había un Partido Socialista que reivindicaba lo de Aragón y ahora ustedes son sumisos; había un Partido Socialista que defendía tener una voz propia y ahora ustedes son la voz de su amo».

«Ustedes han decidido que a los ministros del Gobierno de España los mandan a las Comunidades Autónomas no a hacer su trabajo, no a ejercer de ministra, a hacer de oposición a las Comunidades Autónomas en las que gobierna el Partido Popular», ha continuado Jorge Azcón, afeando a los socialistas que «tienen que traer a alguien de Madrid, a alguien que estaba en Aragón y se fue a Madrid, a que también haga oposición a este Gobierno cuando su trabajo debería preocuparse de lo que de verdad es su competencia», en alusión a Alegría.

«Cuando hablamos de un sistema de financiación, de la mutualización de la deuda, de las obras que dependen del Ministerio y que no se acaban nunca, de las ayudas al funcionamiento, no estamos confrontando, estamos pidiendo justicia para Aragón», pero «ahora ustedes, lo que antes les parecía justicia creen que es confrontación, pero se equivocan: El papel de este Gobierno va a ser el de seguir defendiendo los intereses de los aragoneses, aunque ahora a ustedes lo único que les preocupa sea Pedro Sánchez y Pilar Alegría».

"llorero solitario"

Sabés ha opinado que «la obsesión» de Azcón es Pilar Alegría «porque ya le ganó una vez y le volverá a ganar en 2027», lo que lleva a Azcón a «una censura antidemocrática», señalando que Alegría no pudo realizar una visita prevista al CEIP 'Gloria Fuertes' de Andorra (Teruel) «porque el Departamento de Educación presionó para que no pudiera acceder a ese centro», preguntándole si era conocedor de esto.

«Tiene que elegir entre ser un presidente de todos y gestionar Aragón o ser oposición al Gobierno de España», lamentando que «siempre elige ser oposición», de forma que «siempre abraza a los que nunca se equivocan, a los más ultras de los ultras» y «prefiere la incompetencia de Mazón y la insensibilidad de Ayuso» y apoya «la agresividad más excluyente».

A juicio de Sabés, el jefe del Ejecutivo autonómico «ha convertido el 23 de Abril en una fiesta excluyente, de su partido», indicando que anunció la celebración de un evento el día 20 de abril en el Edificio Pignatelli y lo que hizo fue «reunir a los suyos exclusivamente» y no invitó a nadie de las Cortes.

«Usted quería actuar como un llanero insolidario y fue un llorero solitario: Usted no es autonomista», ha espetado el portavoz socialista a Azcón, tildándole de «populista de la mentira porque miente casi más que un compañero suyo», el presidente valenciano Carlos Mazón, de forma que «tira la piedra, esconde la mano, utiliza los pseudomedios que paga con dinero de todos los aragoneses».

Para Sabés, el presidente de la Comunidad «es cómplicede insultos machistas, de mentiras, de bulos y desprestigio», añadiendo que «quien da explicaciones es Pilar Alegría y otros socialistas» mientras que los populares «callan».

Ha afirmado que Azcón «ya es el más ultra de los ultras» y que «pierde la honestidad de todo gobernante», deseando «que la recupere porque está abandonando a los aragoneses moderados y eso es más que preocupante», asegurando que Azcón no encontrará nunca al PSOE en «los bulos, la mentira y el descrédito».

A su parecer, Azcón «vive entre el victimismo de la derecha y el activismo de la ultraderecha» y «es ahí donde se encuentra siempre muy cómodo», pero «los aragoneses no quieren eso», sino «un presidente moderado, que les atienda, que no abandone la sensatez, que nos represente a todos, no solo a los votantes del PP».