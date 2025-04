Final Copa de Rey Sevilla 2025: Horario de las fan zone, conciertos y dónde ver el partido

La final de la Copa del Rey, que tendrá lugar este sábado a las 22,00 horas en el estadio olímpico de La Cartuja, atraerá a 70.000 aficionados del F.C. Barcelona y el Real Madrid F.C. a la capital hispalense.

En este sentido, los respectivos clubes han habilitado las fan zone para que los aficionados se dirijan a ellas al llegar a la ciudad. El espacio recreativo para los aficionados del F. C. Barcelona estará ubicado en la bancada anexa a la Avenida Carlos III, pegado al apeadero de Cartuja. Por su parte, el aparcamiento del parque del Alamillo acogerá la Fan Zone del Real Madrid C. F. Las dos Fan Zone habilitadas abrirán a las 12,00 horas y cerrarán a la hora de apertura de puertas del estadio, las 19,00 horas , por lo que no retrasmitirán en partido en directo.

Asimismo, el Real Madrid ha afirmado que desde las 12,00 horas habrá un presentador dando paso a las actuaciones, vídeos e interactuando con el público, acompañado de un DJ. Las tres actuaciones musicales tendrán lugar entre las 13,30 y las 17,30 horas. Hasta las 19,00 horas el dj será el encargado de amenizar la tarde.

REPARTO DE ENTRADAS Y RETRANSMISIÓN DEL PARTIDO

Ambos equipos han dispuesto, cada uno de ellos, del 40% del aforo del recinto andaluz, lo que supone la presencia de 26.031 aficionados de cada equipo. De manera que la Real Federación Española de Fútbol cede de nuevo parte de su cupo para que FC Barcelona y Real Madrid CF cuenten con el mayor número de seguidores posible animando en las gradas. Los precios de las entradas oscilarán entre los 72 y los 270 euros.

Una final que será retransmitida en directo por Televisión Española y Movistar Plus y TV3 y que, además, se podrá seguir en directo en más de 135 países alrededor del mundo.

CORTES DE TRÁFICO

Desde la Dirección General de Tráfico se implementará un plan de señalización para facilitar el acceso correspondiente desde las 07,00 horas, además de puntos de control y supervisión de la zona a través de cámaras operadas en el Centro de Gestión de Tráfico.

Los cortes de carretera están previstos en los ramales de la carretera A-8083 «acceso a Sevilla desde la SE-30 por el puente del Alamillo» en el punto kilométrico 0+800 y en el ramal SE-30 «ronda de circunvalación de Sevilla» en el punto 22+160 creciente hacia glorieta de enlace a la Avenida de Carlos III y SE-20. La coordinación del dispositivo se realizará desde el Centro de Coordinación Permanente (Cecor).

SERVICIOS DE REFUERZO EN TRANSPORTE Y CORTES DE CARRETERAS

Los servicios de AVE y Larga Distancia contarán con un total de 8.885 plazas que unirán Madrid, Barcelona y Sevilla durante la Copa del Rey entre conexiones de refuerzo y especiales. Cuatro trenes chárter de composición doble enlazarán cada una de las dos ciudades hasta la capital andaluza, con capacidad para 3.280 personas en el caso de Barcelona y de 2.255 personas en el caso de Madrid. A parte de esto habrá otras 3.350 plazas de refuerzo correspondientes a cuatro trenes entre el viernes y el sábado y seis durante el domingo, a parte de las conexiones regulares.

Adicionalmente, se han dispuesto dos trenes Cercanías hasta Sevilla Santa Justa con una capacidad total máxima aproximada para cada tren de 1.600 personas. Estos dos trenes saldrán en la madrugada posterior al partido, en los que se contará con un dispositivo de seguridad especial formado por vigilantes de seguridad y agentes de la Policía Nacional.

El aeropuerto de Sevilla permanecerá abierto toda la noche del 26 al 27 de abril con refuerzo del personal en operaciones, servicios aeroportuarios, mantenimiento, así como en la llegada de autobuses tras el partido. En total hay previstos doce vuelos con motivo de la Copa del Rey --diez conexión Barcelona y dos conexión Madrid-- con un total de 1.818 asientos.