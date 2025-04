Azcón reivindica una financiación autonómica "justa" y realza "la bonanza económica" de Aragón

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reivindicado este miércoles, 23 de Abril, Día de la Comunidad Autónoma, una financiación autonómica «justa» y ha destacado «la bonanza económica» de Aragón tanto por los datos de empleo como por las inversiones empresariales anunciadas, de 44.500 millones.

Azcón ha intervenido en el acto institucional del Día de San Jorge, que el Gobierno y las Cortes de Aragón han celebrado en el Palacio de La Aljafería. Han asistido además de la presidenta del Parlamento regional, Marta Fernández; el presidente del Senado, Pedro Rollán, y la ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, secretaria general del PSOE Aragón, y otras autoridades, como la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, además de medio millar de invitados.

Caballos de batalla

«En estos momentos, tal y como revelan los últimos sondeos de opinión, hay tres cuestiones que preocupan de forma extraordinaria a los aragoneses, tres caballos de batalla con nombre propio: La falta de vivienda, el devenir económico del país y la fragilidad del sistema sanitario».

«La primera de esas preocupaciones, la carencia de vivienda, solo se puede calificar de emergencia nacional», ha dicho Azcón, argumentando que «hay miles de ciudadanos que, incluso teniendo un empleo, no pueden acceder a una vivienda».

«Las políticas de vivienda también desempeñan un papel protagonista en los desvelos del Gobierno aragonés y, por eso, en el inicio de la legislatura pusimos en marcha el Plan Aragón Más Vivienda, que ya ha conseguido impulsar 2.170 viviendas públicas».

Se trata de viviendas públicas «con las que abordamos las distintas realidades que tenemos en nuestra Comunidad y con las que vamos a paliar, en buena parte, una situación que requiere de una actuación decidida».

Ha enfatizado que «lo mismo ocurre con la marcha de la economía, la segunda de las grandes preocupaciones para los españoles en la actualidad», aludiendo a «la situación de bonanza excepcional que se manifiesta a través de dos indicadores: la inversión empresarial y los datos relacionados con el empleo».

A lo largo de 2024 y en los primeros meses de este 2025, «en Aragón hemos sido capaces de captar nada más y nada menos que 44.500 millones de euros en inversiones en sectores tan relevantes como la tecnología, la logística, la agroindustria y la automoción, una cifra sin precedentes».

«También a través de la formación de talento estamos atacando uno de los problemas que tiene la Sanidad, que no es otro que la evidente falta de profesionales, una tesitura que se viene manifestando desde hace años».

En estos casi dos años de trabajo, el Gobierno aragonés ha logrado incrementar en el número de plazas de estudiantes en 120, casi un 50% más de los que había en el curso 2022-2023.

Financiación justa

«Sin embargo, no es ningún secreto que tanto la prestación de una sanidad de calidad, la construcción de vivienda pública y otras políticas fundamentales, como las educativas o las de la dependencia, que atiende a más aragoneses que nunca, requieren en esencia de una financiación justa».

«Aragón es una tierra dinámica y atractiva, como lo demuestra la cantidad de inversiones, pero afrontamos el reto de combatir los problemas derivados de la despoblación o de esa orografía tan especial que da forma a nuestras comarcas y municipios».

«Pese a atesorar un pasado glorioso, los aragoneses no aspiramos a ser más que nadie; nos basta y nos sobra con no ser menos que nuestros compatriotas y con no sufrir en nuestras carnes agravios que no nos merecemos».

«Vamos a reclamar una financiación autonómica justa en todo lugar y en todo momento, y lo mismo ocurre con las infraestructuras pendientes y que deben acometerse de forma urgente».

Infraestructuras

A su juicio, «es imperativo que sigamos abogando por obras pendientes del Pacto del Agua, como también por las autovías y carreteras pendientes en las tres provincias».

«Los retrasos en materia viaria, además de causar un severo perjuicio económico y en materia de seguridad para los aragoneses, profundizan en el agravio si comparamos con las carreteras de titularidad del Estado de las que disfrutan otras comunidades autónomas».

«Tampoco podemos obviar el efecto transformador del ferrocarril» y «por ello, nuestro futuro debe escribirse de la mano de infraestructuras como el corredor Cantábrico-Mediterráneo, la reapertura del Canfranc y el sueño de que un día en el Pirineo tengamos un ferrocarril de altas prestaciones, que reforzaría nuestra posición como potencia logística europea».

Presente lleno de hitos

«Aragón vive un presente lleno de hitos, un presente construido por hombres y mujeres que lideran y dan forma a proyectos transformadores tanto en la esfera pública como en la privada», ha continuado Azcón, quien ha dedicado parte de su discurso a los premiados.

Del presidente de la Fundación Ibercaja y expresidente de Ibercaja, Amado Franco, Premio Aragón 2025, ha elogiado «su figura destacada en la economía aragonesa y su compromiso inequívoco con el desarrollo de esta tierra».

«Amado Franco es un referente del liderazgo empresarial en Aragón cuya carrera ha dejado una huella más que significativa en el ámbito financiero y social, y ha sido un impulsor desde Ibercaja determinante de nuestro desarrollo».

Del Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias, con base en Zaragoza«, Medalla al Mérito Profesional, »su compromiso con los aragoneses y los españoles mediante un servicio eficaz y una rápida respuesta en situaciones de extrema emergencia acontecidas en Aragón, como distintos incendios, crecidas del Ebro o durante la pandemia".

También se ha referido al Club Natación Helios, Medalla de las Cortes de Aragón, que celebra su centenario, a cuyo presidente, José María Esteban Celorrio, ha dado las gracias por su trayectoria; también al gerente de la Fundación Santa María de Albarracín, Antonio Jiménez, por su «preservación y promoción del patrimonio cultural aragonés», al Teatro Olimpia de Huesca «impulsor cultural en Huesca» y a la estación de esquí de Formigal, «motor fundamental económico y social para el Valle de Tena».

Minuto de silencio

Al inicio del evento, todos los presentes han guardado un minuto de silencio por el fallecimiento, el pasado lunes, del Papa Francisco. En su discurso, Jorge Azcón ha mostrado su respeto por el Francisco, «una figura de hondo calado y trascendencia por su mensaje renovado de igualdad y justicia». Ha dado el pésame al sacerdote aragonés Jesús María Alemany, que durante más de cinco décadas mantuvo una gran amistad con el Pontífice.

«Durante su prolífico papado, el Santo Padre escuchó las peticiones que le hicimos llegar desde Aragón para resignificar la figura del Papa Luna o terminar de una forma justa con el litigio de los bienes eclesiásticos».

«Aragón es presente y futuro, pero también una historia de la que sentirse orgulloso y tomar como fuente de inspiración para construir una tierra más próspera y fértil», ha dicho, añadiendo: «Este año, conmemoramos el 125 aniversario del nacimiento de dos de los muchas figuras ilustres de la Comunidad, como fueron María Moliner y Luis Buñuel».

«No hay mejor símbolo del conocimiento puesto al servicio de los demás, la perseverancia y el compromiso con la cultura que el que nos dio María Moliner, una mujer adelantada a su tiempo, autora de una de las obras más monumentales de nuestra lengua como es el Diccionario de uso del español, una obra fundamental para la lengua española que convirtió a esta aragonesa en todo un referente de la lingüística gracias».

«De la misma manera, Buñuel fue un trasgresor dentro del séptimo arte; hizo de Aragón su gran musa y llevó nuestra cultura y nuestra esencia por todo el mundo a través de su cine».