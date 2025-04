El PSPV sospecha que Mazón ?huye a Nueva York? para no estar en la foto de familia del Congreso del PPE en València

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha indicado que ?no parece muy casual? que el ?president? de la Generalitat, Carlos Mazón, vaya a viajar la próxima semana a Estados Unidos, a Nueva York y a Miami, en una misión comercial para evaluar el impacto de los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump, mientras el PP Europeo celebra el martes y el miércoles su congreso en València.

?Mazón nos ha dicho que se va, que estará el 1 de mayo en Nueva York. Pues el 30 de abril es el día en el que se hace la clausura del congreso del PPE, en el que serán los parlamentos de clausura y, sobre todo, la foto de familia?, ha expuesto sobre el cónclave de los ?populares? europeos que se celebrará en Feria Valencia y al que no se ha concretado si asistirá el también líder del PPCV.

Para Muñoz, la coincidencia en la misma semana de este congreso y de la misión comercial a EEUU demuestra que ?tal vez Mazón está huyendo o a lo mejor alguien le ha dicho que su presencia en su propia ciudad no es bienvenida?.

?No parece muy casual que justamente viaje a Nueva York el mismo día en el que se cierra el congreso en el que vienen todos los representantes, desde Von der Leyen hasta Weber, toda la plana mayor del PP europeo. Parece que hay una persona que no diré que está apestada, pero que no queda demasiado bien en la foto?, ha esgrimido en declaraciones a los medios.

Es más, el síndic socialista ha reprochado a Mazón que impulse este viaje cuando ?su socio preferente apoya a Trump?, en alusión a Vox y a su acuerdo con este partido para sacar adelante los presupuestos de la Generalitat para 2025.

También ha criticado que Vox es ?ha decidido dejar de celebrar el día de los valencianos?, en alusión a la decisión de la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, de no conmemorar este año el 25 d?Abril por ?la polarización política, la crispación y, sobre todo, el drama de la dana".

Con motivo del Día de Sant Jordi, Muñoz ha recomendado a Mazón el libro ?Ética para Amador? de Fernando Savater, al considerar que ?le puede servir mucho, sobre todo para darse cuenta de que no está de más que recuerde que un responsable político tiene que tener ética?. ?Probablemente, después de la lectura de ese libro, lo que haría sería dimitir y convocar elecciones?, ha aseverado.