Una parroquia de València recuerda la eucaristía oficiada por el Papa Francisco en el VEMF de 2006

La parroquia valenciana del Santo Ángel Custodio de la ciudad de València recuerda estos días el paso del cardenal Jorge Bergoglio por el templo para oficiar una misa de peregrinos durante la celebración del V Encuentro Mundial de las Familias, en julio de 2006.

La parroquia, ubicada en la calle Salamanca, fue una de las seleccionadas para la acogida de misas de peregrinos en diferentes idiomas, al encontrarse cerca del antiguo cauce del río Túria, donde se celebraron los actos centrales del multitudinario encuentro, según ha informado el Arzobispado en un comunicado.

El 6 de julio los peregrinos de habla hispana, entre ellos los argentinos, asistieron a la celebración de la eucaristía que presidió el entonces cardenal arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, quien siete años después fue elegido Papa. Junto a él concelebraron el entonces obispo de Osma-Soria, monseñor Vicente Jiménez, el vicario episcopal de la diócesis de Valencia, Vicente Serrano, y el párroco del templo, Miguel Díaz, estos dos últimos ya fallecidos.

«Una celebración que ha quedado en el recuerdo de la feligresía, orgullosa de haber tenido en la parroquia al Santo Padre, años antes de su designación», ha explicado Virgilio González, sacerdote actual del Santo Ángel Custodio que heredó el sentimiento de gratitud por aquella celebración del entonces párroco Miguel Díaz.

En 2013, tras la elección del Papa Francisco, la parroquia valenciana adornó el rosetón de una de sus capillas laterales con la imagen del Santo Padre, en recuerdo de aquella visita. «A lo largo de los años, durante la ornamentación de esta parroquia, y recordando el estilo de San Pablo de Extramuros de Roma, se han ido decorando varios rosetones con imágenes de los diferentes pontífices, algunos de los cuales ya hoy son santos», ha añadido el sacerdote.

También se conservan las casullas de la parroquia que usaron los sacerdotes durante el Encuentro de las Familias, entre ellas, con la que se revistió el cardenal Bergoglio. Una celebración de la que también se conservan fotografías gracias a las religiosas Misioneras Eucarísticas de Nazaret, que en aquel momento atendían también la parroquia.

El templo, al igual que el resto de parroquias de la archidiócesis, acoge desde el pasado lunes el rezo del Rosario por el Papa Francisco, cuya foto preside el altar, en un cuadro adornado con una de las balconeras con los colores blanco y amarillo del Vaticano, que el templo conserva desde el Encuentro Mundial de las Familias.

Para Virgilio González, su sacerdocio ha estado marcado por el pontificado del Papa Francisco. «Fui ordenado sacerdote en 2013, dos meses después de la elección del Santo Padre, por lo que su pontificado ha guiado mi configuración como presbítero, sobre todo marcado por la sencillez recordándonos cómo debemos vivir como sacerdotes».

«También durante los primeros años que he estado dedicado a los jóvenes, a los que el Santo Padre siempre ha dirigido mensajes directos, de movilización, para mantenerlos vivos y activos en la Iglesia. Y ahora como párroco, con los mensajes que han caracterizado su pontificado, sobre no conformarnos con las personas que vienen a la iglesia, si no salir fuera y ejercer nuestra misión en las periferias».

Un servidor "fiel y prudente"

«Discreto y queriendo pasar desapercibido» es como lo recuerda el arzobispo emérito de Zaragoza, Vicente Jiménez Zamora, que también ofició en aquella misa junto al entonces cardenal Bergoglio. El entonces obispo de Osma-Soria ya conocía al cardenal «porque había participado con él en unos ejercicios espirituales que nos dirigió a los obispos de la Conferencia Episcopal Española. Yo le ofrecí en la parroquia del Santo Ángel Custodio que presidiera la Eucaristía, porque era cardenal, pero él quería que presidiera yo, para pasar desapercibido», recuerda.

«Le porfié en la sacristía y al fin aceptó presidir la Eucaristía», explica. De aquel momento quedó la instantánea que realizó una de las religiosas que atendía la parroquia. Una foto similar a esa publicada por los diarios, viajó hasta Roma cuando monseñor Vicente Jiménez realizó la visita a Ad Limina, siendo ya Papa el cardenal Bergoglio.

«Le mostré una fotografía que conservaba de entonces y se alegró mucho». Ahora, tras su partida a la Casa del Padre, «debemos orar por su eterno descanso, porque ha sido el servidor fiel y prudente que el Señor ha puesto al frente de la Iglesia y del mundo», ha concluido.