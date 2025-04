El PSPV pedirá saber quién veía alarmante el ES-Alert y si se leyeron todas las comunicaciones enviadas al Cecopi

El PSPV exigirá que se aclare qué representantes del Cecopi consideraron el pasado 29 de octubre, día de la dana que arrasó la provincia de Valencia y provocó 228 fallecidos, que el envío del ES-Alert podía generar una mayor alarma a la población. También pedirá tener acceso a todas las comunicaciones recibidas por el Cecopi durante esa jornada, ?especialmente las de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)?, así como saber si ?se leyeron o no?.

Así lo ha avanzado el síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, tras trascender el contenido de la declaración como investigado del exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana. Argüeso dijo desconocer si llegó al Cecopi el correo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre la crecida de la rambla del Poyo, además de indicar que ?a lo mejor ni se leyó?.

Además, de acuerdo a la versión del exsecretario autonómico, fue el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, el primero en plantear emitir una alarma a la población y se acabó decidiendo «sobre las 19.15 horas», así como que hubo un debate entre el jefe del Consorcio de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset (coordinador del comité de medios) y otro técnico, el jefe de seguimiento, «sobre si enviar o no un mensaje» porque «decían que podía generar incluso más lío».

En declaraciones a los medios, el síndic del PSPV ha contrapuesto la versión de Argüeso con la ?línea argumental de Mazón de que no recibieron información suficiente por parte de la CHJ?, además de advertir que sería ?gravísimo? que esos correos no se abrieran en el Cecopi.

Al respecto, ha indicado que ?habitualmente, cuando se envían correos internos de cierta importancia, suele haber acuso de recibo e incluso acuse de lectura? cuando se abren, por lo que pedirán esa información en Les Corts.

Muñoz ha señalado que hay otra afirmación ?muy importante? de Argüeso respecto al ES-Alert, sobre que ?no estaba claro si enviarlo o no porque decían que podía haber mucho lío?. ?Nos han dicho que no hay actas del Cecopi, pero como sí que hubo personas que actualmente ocupan puestos de responsabilidad, que nos aclaren quiénes eran esas personas que decían que enviar la alerta podía generar más lío?, ha exigido.

Todo ello cuando ha subrayado que ?el quid de la cuestión? es saber por qué se envió la alerta ?cuando ya no había nada que hacer?. Y ha reiterado que, para el PSPV, la alerta se envió a las 20.11 horas ?por la decisión tardía de Mazón?.

"amnesia" en el cecopi

Por otro lado, el síndic socialista ha destacado que el último auto de la jueza reitera que ?el ámbito competencial el 29O era la Conselleria de Emergencias y, por tanto, la administración autonómica?. También ha resaltado que, según la magistrada, ?parecía que había una especie de amnesia de todas las personas cuando entraban en el Cecopi, lo que demuestra el grado de irresponsabilidad que tuvo el Consell?.

Ante esta ?situación de amnesia permanente?, ha exigido a Mazón ?que aporte todas las pruebas? solicitadas por su grupo, como las ?hipotéticas llamadas?, y que vaya a declarar voluntariamente como investigado ante la magistrada.

Respecto a la delegada del Gobierno, la socialista Pilar Bernabé, Muñoz ha constatado que la jueza acredita su actuación ?impecable? al rechazar citarla a declarar como investigada, como pidió una acusación popular.

Según ha expuesto, Bernabé actuó ?incluso por encima de su ámbito competencial?, estuvo ?al frente de sus responsabilidades del primer momento? y realizó ?260 llamadas, muy por encima de las que hizo" la exconsellera Salomé Pradas.

Al mismo tiempo, ha asegurado que la ?opinión de las víctimas tiene incluso más valor moral y ético? respecto a la actuación de Bernabé, que ?ha sido un ejemplo ante una emergencia y solo hay que ver la respuesta de la sociedad valenciana y de la calle?.

Preguntado por qué entonces hay acusaciones que piden la imputación de la delegada, el síndic ha sostenido que estas partes, a su juicio, ?están más pendientes de imputar responsabilidades a órganos que no las tenían?. ?Y no lo digo yo, lo dice la jueza?, ha recalcado.