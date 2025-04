La 22ª edición de Documenta Madrid llevará distintas realidades a seis espacios de la capital del 6 al 11 de mayo

La capital se prepara para acoger del 6 al 11 de mayo la 22ª edición del Festival Internacional de Cine Documenta Madrid, que este año propone un viaje por el cine de lo real, la memoria y las nuevas voces bajo la dirección artística de Luis E. Parés con 25 filmes en competición, cinco ciclos temáticos y cuatro proyectos en Corte Final.

Así se ha compartido este miércoles en una rueda de prensa celebrada en Cineteca Madrid, una de las sedes de este festival impulsado por el Ayuntamiento, reconocida recientemente como el cuarto cine más bonito del mundo por la revista 'Time Out'.

También serán protagonistas espacios como la Filmoteca Española, el Museo Reina Sofía, la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), La Casa Encendida y la Fundación Casa de México, otros de los puntos neurálgicos de la programación de este año.

Al acto de presentación ha acudido el director general de Cultura del Ayuntamiento, Rafael Cabrera, quien ha explicado que los documentales representan «una celebración del saber con alma de cine» que permiten «comprender muchas cosas» desde nuevas perspectivas. «Nos ayudan a investigar, a aprender sin darnos cuenta y a entusiasmarnos, convirtiendo el conocimiento en algo accesible y apasionante», ha subrayado.

Programación de cineteca 2025

La programación de la 22ª edición de Documenta Madrid girará en torno al archivo, la memoria y la nuevas miradas del cine social y político. Este año, el fotógrafo Ricardo Cases ha sido el artista encargado de desarrollar la identidad visual del festival, inspirada en el distrito de Usera.

Así, la apertura del festival estará protagonizado por dos joyas inéditas de los años 60 del arquitecto Ricardo Bofill, 'Imagen de la ciudad' y 'Alucinación arquitectónica', que verán por fin la luz tras más de medio siglo ocultas. «Es una programación muy comprometida, muy arriesgada, buscando nuevas formas de expresión, y el público está contestando», ha destacado el director del festival.

Acompañando este redescubrimiento, se estrenará 'Maldito niño', de Violeta Pagán, realizada con jóvenes de la Escuela Dentro Cine, en un diálogo generacional en líneo con el espíritu de esta edición.

Las tres secciones --Internacional, Nacional y Corte Final-- ofrecerán de este modo un abanico que va desde el ensayo experimental hasta la denuncia política. «Tenemos un jurado con diferentes realidades culturales que aportan un valor incalculable a la labor de crítica y evaluación», ha avanzado Cabrera.

En Internacional, títulos como 'Partition' de Diana Allan o 'The Diary of a Sky' de Lawrence Abu Hamdan reinventan el archivo como arma de resistencia. La sección nacional no quedará atrás, con películas como 'Cambium', 'La casa y el ternero' o 'Turismo de guerra', que reflexionan sobre el territorio, el activismo y la identidad.

Corte Final, por su parte, se convertirá en un laboratorio de obras en construcción, donde el cine como proceso toma protagonismo con títulos como 'Atlas de la desaparición' o 'Corren las liebres', relatos de duelo, resistencia y herencia que aún están en ebullición.

Una oda al género documental

Más allá de la competición, Documenta Madrid refuerza su vocación como espacio de pensamiento y archivo vivo. Filmoteca Española acogerá una retrospectiva del cineasta palestino Kamal Aljafari, y La Casa Encendida propone a los espectadores un viaje con el ciclo 'Cuando Estados Unidos se atrevía a soñar'.

El Reina Sofía y la ECAM, por su parte, celebrarán las miradas singulares de Ute Aurand y Miranda Pennell, respectivamente. Igualmente, La Fundación Casa de México, junto a UNAM-España, presentará una panorámica del documental social mexicano contemporáneo, consolidando puentes entre culturas y países.

El cierre del festival correrá a cargo del neurólogo y cineasta aficionado Alberto Portera, que recupera material inédito sobre el grupo artístico El Paso, acompañado de una banda sonora en directo dirigida por Abel Hernández Pozuelo. Junto a ella, se presentará 'El rastro', obra de culto restaurada de Javier Aguirre.

Finalmente, Documenta Madrid se extenderá más allá de las proyecciones, con actividades que incluyen espacios de diálogo y aprendizaje como Documenta Pro, conferencias, talleres de archivo para niños y sesiones de sonido especulativo. Todo ello para recordar que el cine documental, tal y como ha señalado Parés, «no da respuesta, simplemente aclara las preguntas que tenemos que hacer».