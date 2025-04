'The Mothercrown' y 'The Dustaphonics' completan el cartel el próximo 19 de junio del Osteguna Rock Vital Fest 2025

'The Mothercrown' y 'The Dustaphonics' completan el cartel encabezado por 'The Carburetors' para la edición 2025 del 'Osteguna Rock Vital Fest' que se celebrará el próximo 19 de junio en la Plaza de la Virgen Blanca, con acceso libre.

En un comunicado, Fundación Vital, organizadora del evento, ha informado de que las actuaciones darán comienzo a las 19.00, 20.10 y 21.40 horas. La banda catalana 'The Mothercrow' abrirá el 'Osteguna Rock Vital Fest' con «un sonido y la impactante apariencia del cuarteto clásico de la época dorada del rock, con ideales sonoros que abarcan desde el blues rock y la psicodelia de los sesenta hasta el hard rock y el proto-heavy metal de los setenta». La banda está integrada por la vocalista Karen Asensio, la guitarra de Max Eriksson y la sección rítmica que componen Mikel Cassinello (batería) y Víctor Sancho (bajo). Con los noruegos 'the carburetors' Tras ellos actuará el grupo de rock franco-inglés 'The Dustaphonics' conocido por su sonido ecléctico, en el que incorporan garage rock, rhythm & blues, pop, surf y soul. La banda está dirigida por Yvan Serrano, también conocido como DJ Healer Selecta, compositor, productor y guitarrista. Su disco publicado en 2011 'Big Smoke London Town' fue considerado como «uno de los discos indispensables». Tras 'The Mothercrown' y The Dustaphonics' actuará la banda noruega 'The Carburetors' que debutó en el año 2004. Su música se basa en el boogie, rock and roll y heavy metal. Han compartido escenario con artistas como Mötley Crüe, Judas Priest, Deep Purple, Motörhead y Rose Tattoo.