Camarero ve "irrelevante" el número de llamadas de Mazón a Feijóo el 29O y pide "aclarar" las de Bernabé al Gobierno

La vicepresidenta primera, consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y portavoz, Susana Camarero, ha calificado de «irrelevante» el número de llamadas entre el 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el pasado 29 de octubre, día en que la dana asoló la provincia de Valencia, y ha instado a «aclarar» las realizadas entre la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, y ministerios como el de Defensa o Transición Ecológica.

Así se ha manifestado este martes la portavoz del Ejecutivo valenciano en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser interpelada por el número de veces que Mazón habló con Feijóo el día de la dana.

En este sentido, Camarero ha reiterado que Mazón «ha dado más que sobradas explicaciones sobre las llamadas que desarrolló durante ese día» y ha agregado que no sabe «qué aporta en este momento el abrir un debate sobre qué llamadas realizó a Feijóo», ya que cree que son «irrelevantes».

La portavoz del Consell ha defendido que Mazón «realizó y recibió aquellas llamadas necesarias para conocer la situación de emergencia que se estaba produciendo» y ha instado al Gobierno, al que ha acusado de «enredar» con las llamadas del jefe del Ejecutivo valenciano, a dar explicaciones de sus propias llamadas, ya que ellos «sí que tenían competencia en la emergencia».

En la misma línea, ha cuestionado las llamadas entre Pilar Bernabé y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien no telefoneó «durante todo el día 29, hasta más allá de producirse la tragedia en el Barranco del Poyo» para movilizar los «efectivos necesarios» y evitar saqueos, «lo que no se hizo», y tampoco llamó a la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Ha agregado que Bernabé, a quien ha calificado como «la delegada del sanchismo en la Comunitat Valenciana», «no recibió la llamada del presidente de la Confederación --Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo-- para explicarle, como hemos visto por su declaración judicial, qué estaba pasando en Forata o para explicarle y contarle qué estaba pasando en el Poyo».

«Quizá sea el Gobierno de España el que tenga que dar cuentas de qué llamadas se produjeron, qué llamadas realizó, con quién, para apoyar a esta provincia, a la zona afectada en los momentos en los que más se necesitaba al Gobierno de España», ha sostenido, a la vez que ha insistido en que «hay respuestas sin aclarar».

«Es importante que quien tenía decisiones que tomar ese día y quien tenía que informar a la Generalitat de qué estaba pasando en el barranco del Poyo hubiese realizado esas llamadas a la delegada del Gobierno y hubiesen activado todos los mecanismos del Gobierno de España para la emergencia que se estaba produciendo ese día. Creo que eso era lo importante, las llamadas que se tenían que haber producido y que, hasta donde sabemos, no se produjeron con el Gobierno de España, con el Ministerio del Interior, de Defensa y la Confederación con la delegada del Gobierno», ha insistido Camarero.

La portavoz ha afirmado que estas llamadas darían cuenta de «por qué en el Cecopi, a pesar de estos meses de confusión por parte del Gobierno de España, no se informó de lo que estaba pasando en el barranco del Poyo». «Esas son las llamadas que a mí me gustaría conocer», ha reiterado.

Por otra parte, interpelada por si ella habló con Mazón durante la tarde del 29O, Camarero lo ha negado. «Yo estaba dedicada a mis competencias, a mis responsabilidades y no hablé. Si me preguntan si hablé, no hablé con él», ha zanjado.