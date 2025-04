Mompó afronta su declaración como testigo por la dana con "seriedad" y "ganas de que se aclare todo"

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha manifestado que tiene «ganas de que llegue» el día 29 de abril, fecha en la que está prevista su declaración como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la dana, para «poder contestar a todas las preguntas» que se le hagan y «dar un poco de luz a toda esta desgracia que nos ha pasado».

«Soy una persona que nunca está tranquila. Desde ese nerviosismo que tengo habitual, lo afronto con seriedad, como no puede ser de otra forma, con optimismo también y, sobre todo, con ganas de que se aclare todo», ha asegurado Mompó, a preguntas de los medios durante una rueda de prensa.

La declaración del presidente de la Diputación de Valencia, en calidad de testigo, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia) fue pospuesta el lunes 14 de abril ante la longitud del interrogatorio de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que estaba programada también ese día. El juzgado ha fijado el 29 de abril a las 09.30 horas como nueva fecha para la declaración como testigo de Mompó.

El presidente de la Diputación ha señalado este martes que desde la institución provincial quieren «ir ya a los pueblos que están afectados por la dana y que vuelvan a ser pueblo, que vuelvan a soñar con hacer proyectos chulos, que vuelvan a alzarse», aunque se debe «aclarar» lo ocurrido.

Del mismo modo, Mompó ha destacado que la Diputación ha dado «la cara» y ha estado «en las buenas y en las malas», «donde tocaba» e incluso «en cosas que a priori no tocaba», «asumiendo competencias que no eran nuestras». «Una de las reclamaciones que hemos hecho desde el principio es que una catástrofe como esta no se podía combatir con las herramientas habituales», ha indicado.