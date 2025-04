Illa afirma que el espíritu de alegría de Sant Jordi "entronca mucho" con el Papa Francisco

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que el espíritu de convivencia y alegría de Sant Jordi «entronca mucho» con la figura del Papa Francisco, y ha reivindicado que su legado ha sido poner los pobres y los vulnerables en el centro de la Iglesia.

Así se ha pronunciado este martes en una conversación con el escritor Javier Cercas sobre la Diada de Sant Jordi, en el marco de la jornada 'Les veus de Sant Jordi, en el Palau de la Generalitat.

Illa ha defendido la figura del Papa Francisco, en el contexto global de cambio, y su defensa de una «iglesia más horizontal», y ha señalado que es muy difícil deshacer el camino trazado por el recién fallecido Papa Francisco.

Ha sostenido que el documento «más contundente» contra la política y la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es una carta que envía el Papa a los obispos norteamericanos.

«Pronostica que lo que comienza mal acabará mal. Es de una contundencia, con una autoridad, que no se si es revolucionario o no, pero seguro que es sorprendente y valiente», ha subrayado Illa, que ha insistido en que será muy difícil deshacer este camino, aunque considera que su sucesor lo hará con un matiz diferente.

El presidente de la Generalitat ha recordado que el Pontífice nombró a casi el 80% de los cardenales que deberán elegir próximamente un sucesor, por lo que considera que «pueden continuar este camino».

SANT JORDI EN MADRID

Sobre la celebración de Sant Jordi, Illa ha sostenido que es «una de las mejores tarjetas de presentación que Catalunya tiene», y considera que el hecho de que se celebre en un día laborable contribuye a hacerlo una fiesta más grande, textualmente.

Ha explicado que con motivo de los tres días de duelo por la muerte del Papa, la Generalitat cancelará la 'chocolatada' prevista por Sant Jordi, y ha defendido también la celebración de esta Diada en la Delegación del Govern en Madrid: «Es una fiesta única, muy catalana y queremos enseñarla».

Sobre el hecho de que la Misa de Sant Jordi vuelva a formar parte de la agenda institucional del Govern, Illa ha sostenido que su Ejecutivo es aconfesional, pero considera que no se deben «negar las raíces cristianas desde el respeto a todo el mundo».

«El propio Papa Francisco, en la última homilía, que no pudo leer pero dejó escrita por él, decía que cuando no hay un respeto a la libertad religiosa no puede haber ni paz ni diálogo», ha subrayado Illa.

FRATERNIDAD

También ha reivindicado el sentido de comunidad y la fraternidad frente al «individualismo galopante» actual, y ha asegurado que le resultó ofensivo escuchar a Trump hablar de ganar dinero a raíz de un acuerdo entre Rusia y Ucrania, ya que considera que no se trata de ganar dinero sino de acabar la guerra.

Illa se ha mostrado preocupado por el lenguaje y las formas que se están utilizando en la política actual, y ha insistido en que «el trato, el ser respetuoso, es un ejercicio obligado» en política.

JAVIER CERCAS

Cercas, que recientemente ha publicado el libro sobre el Papa Francisco 'El loco de Dios en el fin del mundo', también ha sostenido que «no será tan fácil» que la Iglesia haga un giro conservador con la elección de un nuevo Papa, y ha asegurado que el Pontífice no hizo una revolución doctrinal, pero sí impulsó cambios como volver al catolicismo primitivo.

Al ser preguntado por qué libro recomendaría a Trump con motivo de Sant Jordi, Cercas ha respondido que es absurda la idea de que el presidente norteamericano leyese un libro: «No ha leído un libro en su vida», ha lamentado.

También ha sostenido que actualmente no hay una vuelta del fascismo sino algo más peligroso, textualmente, «porque se disfraza de democracia, pero la está destruyendo», y también ha reclamado a los políticos que no utilicen la mentira como instrumento político.

Ha celebrado que la Generalitat haya hecho un acto como este en que el presidente habla con un escritor, aunque considera que «se debería de haber hecho mucho antes», y ha reivindicado Sant Jordi como una fiesta popular y única en el mundo.