Marina Monsonís, Jill Norman y Pescaderías Coruñesas, premiados en los Roca Awards

Los autores Marina Monsonís, Jill Norman y Pescaderías Coruñesas son algunos de los nombres destacados entre los premiados en la primera edición de los Roca Awards, que ponen en valor la literatura gastronómica para así promover el intercambio cultural.

Los premios, patrocinados por Turkish Airlines y con el respaldo institucional de la Generalitat, la Diputación de Girona y el Ayuntamiento de Girona, se celebraron este lunes en Esperit Roca, el nuevo centro de creación de los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca en el Castell de Sant Julià de Ramis (Girona), según informan este martes Turkish Airlines y Roca Awards en un comunicado.

El Premio a Mejor Obra en Catalán recayó en 'Mare Mar', de Marina Monsonís (Ara Llibres), una obra que sobresale por su conexión con la cocina marinera y la Barceloneta, mientras que el de Mejor Obra en Castellano fue para 'Agallas', de Pescaderías Coruñesas (Planeta Gastro), que aborda el vínculo entre España, el mar y la cocina.

En inglés, fue distinguida 'The English Table. Our Food Through the Ages', de Jill Norman (Reaktion Books), un recorrido por la gastronomía británica a lo largo de los siglos.

Los premios en las categorías de obras publicadas incluyen una dotación económica de 7.000 euros para las mejores obras publicadas en catalán, castellano e inglés, de 3.000 euros por el premio a la obra inédita en catalán y español y de 1.500 euros para el mejor artículo de prensa sobre gastronomía.