Moreno defiende que el PP no debe "dejarse arrastrar por el populismo" de Vox: "Podemos gobernar en solitario en España"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha defendido este martes que su partido, el PP, no debe «dejarse arrastrar por el populismo» que, en su opinión, traen consigo formaciones como Vox, y ha reivindicado la capacidad del PP para «gobernar en solitario en España».

Son ideas que el también líder del PP andaluz ha trasladado en el marco de un foro informativo organizado por el diario 'El Mundo' en Málaga, al ser preguntado por la relación que, en su opinión, debe mantener su partido con Vox.

Al respecto, Moreno ha comenzado indicando que prefiere «abstenerse» de «recomendar cosas» a la dirección nacional del PP que encabeza Alberto Núñez Feijóo «más allá» de su «experiencia personal», y tras ello ha sostenido que el PP es «lo suficientemente grande, tiene la suficiente trayectoria histórica, de servicio público a la sociedad española, como para no tener que fijarse en Vox».

«Creo que tenemos un capital político y humano en nuestros cuadros de partido que es lo suficientemente relevante, maduro, como para no tener que estar pendiente de Vox», ha continuado defendiendo Moreno en referencia al PP, y ha agregado que él se plantea «siempre las elecciones pensando» en que puede «gobernar en solitario».

«Y el Partido Popular en España puede gobernar en solitario», ha remachado Juanma Moreno, que en ese punto ha advertido de que «Vox tendrá que decidir en su momento qué quiere hacer», y «decidir si quiere que siga» gobernando el líder del PSOE, Pedro Sánchez o, si Feijóo «no tuviese la mayoría suficiente» en las urnas, «apoyar» al presidente del PP.

El presidente de la Junta ha dado por seguro que el PP va a «ganar las próximas elecciones» generales, y ha incidido en defender que su formación debe estar «poco pendiente de Vox», al tiempo que se ha declarado «convencido de que, cuando lleguen las elecciones», «muchos» de los votantes del partido que lidera Santiago Abascal «van a hacer de su voto un instrumento útil y van a apoyar a la única opción posible para relevar a Sánchez en el gobierno, que es el Partido Popular», según ha reivindicado.

"líneas rojas" ante vox

Moreno ha reconocido que él llegó a un acuerdo con Vox para que este partido apoyara su primera investidura como presidente de la Junta, en enero de 2019, pero ha apostillado que a dicha formación «siempre» le dijo que «había líneas rojas que jamás franquearíamos, y no lo hicimos, a pesar de que nos tumbaron unos Presupuestos y nos amenazaron muchas veces», ha agregado.

El presidente del PP-A ha señalado como ejemplos de esas «líneas rojas» que su partido no quiso franquear para asegurarse el apoyo de Vox las de «la igualdad entre mujeres y hombres» y la «lucha contra la violencia machista» para no dar «pasos atrás», según ha remarcado, y en esa línea ha abogado por que el PP no se deje «arrastrar por fórmulas que son populistas», que proponen «soluciones fáciles a problemas difíciles».

En ese sentido, ha sostenido que el PP da «soluciones pragmáticas a problemas que son muy complicados», y es un partido que no debe dejarse «arrastrar ni por los tiempos que tiene el populismo ni por las posibles soluciones del populismo».

«Nosotros tenemos la suficiente fortaleza como para marcar nuestra propia impronta y nuestra propia personalidad, y creo que es lo que está haciendo también Alberto Nuñez Feijóo» al frente del PP, un partido en el que, según ha continuado manifestando Juanma Moreno, «cabe todo el mundo», desde «las clases medias trabajadoras» hasta «socialdemócratas descontentos con Sánchez», pasando por «liberales» y «conservadores», por «todos los que creen en un proyecto común y compartido que es España, y en una economía de progreso y avance que es una economía liberal», ha abundado.

En esa línea, ha reivindicado también al PP como «un proyecto ganador, de mayoría, que tiene que mirarse a sí mismo». «Somos el PP», y eso «significa que somos el proyecto político que forma parte de la columna vertebral de nuestro país», ha añadido.

Así, ha defendido que el PP «ha sido un proyecto político que ha combatido duramente el terrorismo de ETA» y el que «metió de lleno» a España en «la unidad económica y monetaria» del euro, y ha subrayado que no tiene «que mirar a nadie, nada más que a nosotros mismos».

«Somos un partido de mayorías, y lo único que tenemos que trasladarle a los ciudadanos es la ilusión de un futuro mejor», según ha sentenciado Juanma Moreno, que también ha reivindicado al PP como «un proyecto político fiable» y «parte muy importante de la columna vertebral del país».

"sánchez vive en una agonía desde que es presidente"

Por otro lado, Juanma Moreno también ha opinado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «vive en una agonía desde que es presidente», cargo al que accedió por primera vez aupado por la moción de censura del año 2018 contra el Gobierno de Mariano Rajoy a partir de «la mentira de la corrupción del PP», según ha denunciado.

El presidente de la Junta ha señalado que Sánchez «ha montado una estructura en modo de supervivencia permanente en el poder», que «puede durar hasta que tenga energías esa agonía», y «lamentablemente» éstas «pueden ser muchas», según ha advertido antes de subrayar que el actual Gobierno «no tiene mayoría parlamentaria» ni «mayoría social que le respalde», y de sostener que, en este contexto, el jefe del Ejecutivo «no convoca elecciones porque, si las convoca, las pierde y pierde el poder», de forma que Sánchez «va a alargar la agonía hasta límites insospechados», según ha augurado.

En esa línea, ha apuntado que no le sorprendería «ver a Sánchez viajar a Bruselas a visitar al prófugo» expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont para «arañar el apoyo de Junts» y, con él, «arañar unos cuantos meses más de legislatura» en el marco de una «alocada huida hacia delante», según ha criticado.

Moreno también ha denunciado que «el 'sanchismo' ha destruido las bases ideológicas del PSOE, y frente a esa destrucción progresiva, continuada y sostenida en el tiempo por parte de Sánchez, no hay ningún tipo de reacción por parte de los dirigentes socialistas, más allá» de las que puedan encabezar el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o «alguna voz aislada», según ha agregado para advertir a renglón seguido de que eso es «letal para España».

Gestión de la dana en valencia

Por otro lado, preguntado por la gestión de la dana de finales de octubre en la Comunidad Valenciana y las posibles «responsabilidades políticas» que se puedan dirimir de ella, Juanma Moreno ha comentado que éstas «se dirimen cuando llegan unas elecciones», en las que «los ciudadanos deciden».

Ha subrayado la importancia de la «reconstrucción» de la zona asolada por dicha riada, y ha advertido de que «ahí es donde se mide un liderazgo», para subrayar que «el propio presidente de la Generalitat» Valenciana, Carlos Mazón (PP), «ha condicionado su viabilidad y su futuro a la capacidad de reconstrucción, que también es la reconstrucción de la credibilidad en su proyecto político», de manera que «ahí se va a dirimir si realmente ha conseguido ese objetivo o no», ha concluido.