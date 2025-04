La Generalitat afea a Alegría la falta de comunicación tras la dana: "La ministra de Educación no ha pisado esta tierra"

El conseller de Educación, Universidades, Cultura y Empleo, José Antonio Rovira, ha afeado la falta de comunicación que, según asegura, se da con la ministra de Educación, Pilar Alegría, tras la dana que el pasado 29 de octubre arrasó gran parte de la provincia de Valencia. «La ministra de Educación no ha pisado esta tierra».

Así lo ha recalcado el representante de la administración autonómica en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha repasado su relación con los ministros que encabezan las diversas áreas que engloba su conselleria.

«Son cuatro ministros y la verdad es que la única que nos ha atendido ha sido Yolanda Díaz. Creo que es porque ella es la única que no sigue al pie de la letra las instrucciones de Pedro Sánchez», ha expuesto.

Ha puesto el acento en Pilar Alegría con la que mantuvo una videoconferencia pocos días después de la barrancada y a la que informó que había unos daños con costes muy elevados que finalmente han sido algo menores de lo previsto. «Le hicimos toda una serie de peticiones y no he vuelto a saber de ella. No he vuelto a tener ninguna comunicación por parte del Ministerio de Educación. Absolutamente de nada, pero es que ni siquiera para preguntarnos cómo estamos», ha enfatizado.

Igualmente crítico se ha mostrado con la responsable de Ciencia y Universidades, la valenciana Diana Morant, «que dice que ha dado unas ayudas de un millón y pico a estudiantes, pero conmigo jamás se puso en contacto» y a la que «solo ha visto» --dice-- en la firma del convenio para crea 707 plazas de Profesor Ayudante Doctor en el sistema universitario público valenciano.

Y respecto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha recordado que le solicitó la puesta en marcha de un bono cultural con 15 millones de euros que era «fundamental para la zona dana, para poder celebrar actos culturales y que la gente afectada pudiera asistir gratis, comprar libros...». «Yo no he vuelto a saber nada de él; se lo reiteré en Castellón cuando fuimos a inaugurar el Archivo Histórico Provincial y me dijo 'a ver si vemos, a ver si vemos', pero absolutamente nada».

Y frente a eso, ha proseguido, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha reunido en tres ocasiones con Rovira y ha aceptado y colaborado en varias reivindicaciones, entre las que el conseller ha citado una aportación de 50 millones entregada a los ayuntamientos o la aprobación del mecanismo RED para Ford.

Por otro lado, Rovira ha comentado las críticas que desde asociaciones culturales se han lanzado a lo que califican de «inacción» del Institut Valencià de Cultura (IVC) y del sector en general.

Al respecto, ha aludido a diversos factores, como la propia dana o a que las subdirecciones de Música y Audiovisuales, así como el IVAM, estaban «descabezados» hasta hace poco, algo que ha cambiado con los recientes nombramientos en estos órganos.

«Ese proceso lo hemos concluido. Hemos elegido a una directora del IVAM que me da buena espina y cuyo su único objetivo es volver a poner el museo en el lugar que se merece y dos direcciones adjuntas para volver a poner en marcha el IVC», ha señalado.

Asimismo, ha resaltado que el presupuesto de Cultura «sube este año un 21%», lo que demuestra «la apuesta» por este ámbito. «Otra cosa es que antes, quizás, estaba más cargado el presupuesto del IVC y la Dirección General de Cultura apenas no tenía nada, y ahora lo hemos compensado un poco. Pero no hay que mirar solo es el presupuesto del IVC, hay que mirar el presupuesto de la Dirección General de Cultura, de la Dirección General de Patrimonio, donde hemos aumentado».

"mucho sarao, pero poquita intervención en patrimonio"

En este sentido, ha puntualizado que para acciones de patrimonio «casi se han doblado los fondos». «Porque es verdad que aquí se hacía mucho sarao, pero poquita intervención en el patrimonio», ha afeado en referencia al anterior equipo del Botànic.

Por último, y preguntado por la sentencia que ha declarado improcedente el despido del que fuera director gerente del Consorci de Museus y del Centre del Carme José Luis Pérez Pont, el conseller ha comentado que él «siempre ha creído en la justicia, y si un juzgado dice que hay que indemnizarle, pues habrá que indemnizarle».

«Ahora, si el propio Pérez Pont, que creo que pedía del orden de 100.000 euros, y el juzgado ha dicho que le corresponden 26.000 euros, recurriera, pues lógicamente la Conselleria debe recurrir para defender el interés de los ciudadanos. Porque el juez lo que ha hecho es que le corresponden 26.000 en una primera instancia», ha razonado.

Y ha zanjado: «Con el ruido hay que intentar acabar. Porque al final, la historia de Pérez Pont, lo único que está haciendo es ruido. Y ese ruido no ayuda a la puesta en marcha de los proyectos».