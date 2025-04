"Entre fango y fango": la literatura valenciana que nace de la dana

Cristina Durán y Miguel Ángel Giner Bou, Premios Nacional de Cómic por su obra 'El día 3' sobre el accidente de metro de València, son dos de los miles de ciudadanos a los que la dana golpeó el 29 de octubre de 2024. Con su casa y estudio gravemente afectados por la barrancada en la localidad de Benetússer, Miguel Ángel, ya «entre fango y fango», comenzó en los primeros días tras el desastre a recopilar notas para el nuevo cómic en el que ambos están trabajando con el objetivo de encontrar vías de «sanación» y cumplir con la «responsabilidad», como autores, de referir los hechos.

«Hemos estado quitando barro e intentando llevar la situación lo mejor posible, cosa que no fue fácil. Siempre hemos contado historias de temas sociales y de reivindicación y, claro, algo había ya en nuestras cabezas desde el principio, sabíamos que de alguna manera u otra lo íbamos a contar. A partir del tercer día después de la dana, Miguel Ángel, que es el guionista, empezó a tomar notas en un cuaderno, cuando podía, entre barro y barro, pero sobre todo para que no se le olvidaran datos y e ir documentando la situación. Poco después empezó a escribir lo que era la primera versión del guion. Yo le pregunté: 'pero, hombre, ¿estás escribiendo ya?' Y me dijo: 'sí, es que realmente es lo único que me calma'».

Así recuerda Cristina Durán aquellas primeras jornadas tan intensas en las que ella se dedicó sobre todo a hablar con todo el mundo para desahogarse a nivel verbal. «Pero él se desahoga a nivel de escritura», relata la autora a Europa Press.

Ahora, pasados seis meses, «la decisión, que ya estaba tomada desde el principio, está muy, muy tomada», añade Durán, que explica que ambos han ido reuniendo testimonios de la gente más cercana, aunque reconoce que es «prácticamente imposible contarlo todo y hacer un resumen de la dana, porque es una barbaridad la cantidad de historias que nos vamos encontrando cada día».

«Cada vez que vamos andando por la calle y nos encontramos un vecino o una vecina, nos cuentan historias increíbles. Sería imposible recopilar todo esto, tampoco queremos que quede en un anecdotario. Hemos recopilado unos cuantos testimonios y estamos trabajando sobre ello y eligiendo qué contar para que refleje realmente lo que ha sido nuestra experiencia con la dana en primera persona y también la de la gente más cercana a nosotros. También, obviamente, haremos una explicación general de las zonas que han sido afectadas y de lo que ha pasado», avanza.

La ilustradora admite que está siendo «complicado» y lo compara con otra de sus creaciones, 'Una posibilidad', donde narran su experiencia como padres de una niña con parálisis cerebral. «Tenemos un poco la misma sensación de que, a veces, te pones a leer un guión de algo que te gustaría que no te hubiera pasado, algo que preferirías olvidar y, sin embargo, estás volviendo a ello constantemente».

Por otro lado, continúa, «también se convierte en un proceso sanador el hecho de reflexionar sobre todo lo vivido e ir mostrando desde dentro lo que ha pasado».

La autora valenciana comenta que han notado en sus visitas a salones del cómic y diversos eventos el interés de la gente por conocer detalles. «Es decir, saber realmente cómo lo hemos pasado, cómo ha sido la dana realmente desde dentro, ves la impotencia de aquellos que no ha podido venir hasta Valencia a ayudar y quieren, por lo menos, saber qué necesitamos y cómo lo estamos procesando». «Como autores que somos, creo que tenemos una responsabilidad y que tenemos que contarlo. Lo que no sé es lo que tardaremos, porque la verdad es que cada vez van saliendo más páginas», apunta.

Por último, Cristina Durán recuerda que ya han hecho «un par de acercamientos» al tema, un cómic encargado por El País Semanal para el último número del año 2024 --que consideran un especie de «tráiler» del volumen que están preparando actualmente-- y la portada que la autora elaboró para el libro colectivo 'Renàixer del fang', una obra solidaria editada por Ara Llibres que ha recaudado ya 43.000 euros para las librerías afectadas.

Precisamente, en este libro ha tomado parte también el escritor y periodista Paco Cerdà, responsable de títulos como 'El peón' o 'Presentes'. Señala a Europa Press que no tiene previsto escribir sobre la dana, pero precisa que le parece «fundamental que otros escriban para que fotografíen la memoria del momento más inmediato a la tragedia».

"fotografía emocional"

«Creo que es pertinente que la literatura contribuya a congelar esa fotografía emocional de los primeros instantes para que aquellos que intentan reescribir la historia topen con algunos obstáculos, como contrafuertes desde la literatura al intento de manipular a una sociedad», sostiene.

Otra de las personalidades de la literatura valenciana damnificada por la riada es Carmen Amoraga, Premio Nadal y finalista del Planeta, entre otros.

"una realidad tan cruel"

Comenta que no tiene previsto escribir ninguna novela en la que la dana sea el tema principal, ya que, para ella está «demasiado reciente y doloroso». «Mi narrativa no es testimonial, --prosigue-- tiene que ver siempre con la realidad, parte de la realidad pero la ficciona y no se me ocurre que haya una manera de ficcionar una realidad que ha sido tan cruel».

No obstante, afirma que vivir la dana «en primera persona» --es vecina de Picanya-- va a influir en su producción. «Ver mi casa anegada en agua y lodo y la situación de mis vecinos, amigos, familia, así como la realidad de miles de personas a las que no conozco pero que me puedo poner en su piel, ha cambiado mi mirada sobre el mundo. Y eso, de una manera o de otra, va estar presente en todo lo que escriba en adelante», expone.

Hay quien ya ha echado mano de las letras, en este caso de los versos, para canalizar los sentimientos generados ante la tragedia. Carlos Aimeur, que recientemente ha publicado la novela 'Cuando fallan las fuerzas', ha escrito ya un pequeño poema porque, según señala, «la poesía es la forma de escritura más íntima».

«Y sé que más tarde o más temprano fructificará algo. Es un momento clave en nuestra historia reciente, único, nuestra tragedia. Son nuestros muertos. Todos tenemos familia, amigos, afectados directamente, cuando no la hemos vivido total o parcialmente. Es un trauma, una herida, y escribir sobre ella hará que cicatrice, o eso creemos. Lo que no sé es qué escribiré. Una novela, un guion, un ensayo... no lo sé. Pero sé que hay algo latiendo ahí dentro. Lo siento. Y como yo, todos», concluye.