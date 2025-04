La Guardia Civil auxilia a 17 montañeros durante el puente de Semana Santa en el Pirineo aragonés

Los Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña de la Guardia Civil han llevado a cabo ocho operaciones de rescate en el Pirineo aragonés durante el Puente de Semana Santa, en el que han auxiliado a 17 montañeros a causa, principalmente, del cansancio y la falta de preparación, además de varias caídas.

La jornada de más trabajo para los agentes de la Guardia Civil fue el pasado viernes 18 de abril, con hasta cuatro operaciones de rescate en las que auxiliaron, en primer lugar, a cuatro barranquistas de entre 32 y 53 años, vecinos de Gerona, Huesca, Tarragona y Barcelona, que habían pasado la noche en el Barranco del Bozo, en Bujaruelo (Huesca) tras no poder continuar por el cansancio y el intenso frío.

El agotamiento también estuvo detrás de la llamada de socorro de un esquiador de 58 años vecino de Villasevil (Cantabria) que se encontraba en ese momento en las inmediaciones del refugio de la Renclusa, en Benasque (Huesca).

Las otras dos intervenciones del viernes de la Unidad Aérea de la Guardia Civil se debieron a dos caídas que dejaron a un senderista de 68 años de la comarca de Sobrarbe con un traumatismo craneoencefálico y laceraciones leves en la cara norte de Castillo Mayor, en Puértolas (Huesca) y a una esquiadora de 27 de años de Balaguer (Lérida), lesionada de una rodilla en la zona de Plan Aigualluts, en Benasque (Huesca). En ambos casos los rescatados fueron trasladados al Hospital de Barbastro.

Un día antes, el 17 de abril, dos montañeros de 38 y 31 años, vecinos respectivamente de Vitoria y Ávila, tuvieron que ser rescatados por el GREIM de Panticosa y la Unidad Aérea de Huesca tras no poder continuar su camino en las inmediaciones de Peña Telera, en Piedrafita de Jaca (Huesca) por miedo a sufrir un percance en las zonas con riesgo de desprendimiento de hielo.

Y el pasado sábado 19, los Grupos de Rescate Especial de la Guardia Civil auxiliaron a dos senderistas de 38 y 36 años, de San Cristóbal de la Laguna --Santa Cruz de Tenerife-- y de Callosa d'en Sarrià --Alicante--, respectivamente, que tuvieron que pasar la noche en el refugio de Lavasar, en Plan (Huesca), tras no poder regresar de su excursión al ibón de Plan por una nevada que no esperaban, pues no habían consultado el parte meteorológico. Fueron trasladados en vehículo oficial hasta el camping Los Vives, en el valle de Chistau.

Otros cuatro senderistas, dos mujeres de 22 y 32 años, vecinas, una de Villafranca del Penedés (Barcelona) y otra de nacionalidad colombiana, así como dos varones de 21 y 24 años, de nacionalidad peruana, fueron evacuados en helicóptero a causa del cansancio y las condiciones climatológicas cuando se encontraban en la zona de la Casita Blanca, en Canfranc (Huesca).

Por último, el GREIM de Benasque, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061 asistieron en la vía ferrata Lo Pas de la Savina Vella, en Estopiñán del Castillo (Huesca) a dos montañeros de 32 años, vecinos de Madrid y Barbastro, después de que uno de ellos se precipitase y sufriera varias contusiones en un brazo y rasguños en el rostro. Tras ser localizados, ambos fueron llevados hasta donde habían estacionado sus vehículos.