Pradales recuerda, en el aniversario de las elecciones vascas, el apoyo recibido para "crecer como país y en bienestar"

El Lehendakari, Imanol Pradales, recuerda, en el primer aniversario de las elecciones vascas, el apoyo que recibió el proyecto del PNV para «crecer como país y en bienestar». Asimismo, tras asegurar que siempre soñó con trabajar «por una Euskadi libre», afirma que su máxima es hacer política mirando «a los ojos de la gente» y afrontar «los problemas de frente».

En una publicación en Linkedin, titulada «De Imanol a Lehendakari», Pradales recuerda sus impresiones tras cumplirse un año de las elecciones del 21 de abril, que le llevaron al Palacio de Ajuria Enea.

En el texto, asegura que recuerda bien el 22 de abril de 2024, el día posterior a la celebración de las elecciones al Parlamento Vasco, en el que se despertó «con una mezcla de cansancio y satisfacción» tras meses de precampaña y dos últimas semanas de campaña de «gran actividad y tensión».

«Había vivido unos meses de incesante trabajo, de recorrer Euskadi de punta a punta con un resultado que quedó grabado en mi mente: el respaldo de más 372.450 vascas y vascos al proyecto del PNV para crecer como país y crecer en bienestar», añade.

Pradales reconoce que la campaña había sido «dura» e incluso «dolorosa» tras el ataque que sufrió en Barakaldo, donde un individuo de le atacó con spray de pimienta.

No obstante, ha asegurado que, en todo momento, sentía «la confianza y el calor» del partido, además de «la sensación de la responsabilidad en primera persona». «Era el candidato, pero lo pasé peor por todas las personas que me habían acompañado, que lo habían dado todo por mí. Comenzando por mi ama, mi mujer y mi hija. Mi familia más cercana. Cómo no, por todo el equipo que 'sufría y disfrutaba en silencio', los candidatos, responsables políticos e institucionales», añade.

Tras asegurar que sintió la «complicidad, apoyo y aliento de todos ellos» porque «se habían volcado con ilusión, dando lo mejor que tenían por algo en lo que creían de verdad», asegura que no sabe si un día podrá agradecérselo.

También recuerda cómo le impactó que, al día siguiente, cuando acudió a un establecimiento comercial, alguien dijo «mira, el Lehendakari». «Uno no está preparado para vivir esta experiencia», señala.

Según apunta, desde aquel momento, ha vivido un año «intenso, de mucho trabajo» y también de «ilusión y responsabilidad al mando del nuevo Gobierno».

Imanol Pradales asegura que Ajuria Enea ha sido «un espacio abierto y de encuentro» y ha mantenido «una relación directa» con los partidos políticos y los principales agentes económicos y sociales de Euskadi, además de con el tejido industrial «ante la volatilidad y la incertidumbre del escenario económico global».

Encuentros

Asimismo, subraya que ha mantenido varios encuentros con la presidenta de Navarra y el presidente de la Mancomunidad de Iparralde, que le recibió en Baiona con un «ongi etorri, Lehendakari». También subraya que ha participado en distintos actos públicos con representantes institucionales forales o municipales y ha procurado tener «una relación que respondiera a los intereses de Euskadi con el presidente del Gobierno español».

En su repaso de este año, también cita los dos viajes oficiales a la Unión Europea y otro a Estados Unidos y recuerda, por otro lado, que fue un «honor» haber podido compartir con varios Lehendakaris el acto organizado en Gernika con motivo del 45 aniversario del Parlamento Vasco. «Y mi agradecimiento por la atención personal que me dedicó el Lehendakari Garaikoetxea en el encuentro que mantuvimos en su propia casa en Iruña. Jamás lo olvidaré», agrega.

El Lehendakari afirma que, a lo largo de estos meses, ha tratado de «llevar a la práctica una máxima» que para el «es innegociable», la de «hacer política mirando a los ojos de la gente».

«Escuchar, ser honesto y autoexigente, y afrontar los problemas de frente. Creo que, en la vida, es muy importante sostener la mirada a las personas. Tener la conciencia tranquila por saber que has hecho todo lo que estaba en tu mano para intentar resolver un problema o ayudar a una persona. Desde la humildad y la máxima empatía. Arriesgando y sabiendo también que se pueden cometer errores, y que los cometeremos porque somos personas», afirma.

Según añade, todo ello es lo que ha tratado de trasladar desde el primer día al Gobierno en su conjunto «para avanzar como país y crecer en bienestar».

«La verdad es que por mucho que me lo hayan preguntado no sé cuándo pasé de ser Imanol a Lehendakari. No lo sé. Seguramente, porque nunca he dejado de ser Imanol, aquel chaval que siempre soñó con trabajar por una Euskadi libre, de mujeres y hombres libres», concluye.