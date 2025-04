La nueva parada de Metro de El Casar ya funciona "como una más" entre visitas de curiosos que llegan "por probar"

La nueva parada de Metro de El Casar, que ha comenzado a funcionar este lunes como parte de la ampliación de la Línea 3 desde Villaverde Alto, ya funciona «como una más» y ha recibido la visita de curiosos que llegan «por probar» el servicio.

Según han comentado a Europa Press trabajadores del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) desplegados en la estación, los trenes han llegado «con normalidad al destino» y no se ha producido ninguna incidencia destacable.

Ante el desconocimiento de muchos de este nuevo destino, a lo largo de todo el recorrido de la línea se ha emitido un mensaje por megafonía en el que se pedía «atención» a los viajeros para recordar la existencia del nuevo destino.

Los empleados del CRTM también han colaborado en la estación de Villaverde-Alto, hasta este domingo último destino de la línea, para informar de los cambios. Ataviados con chalecos y señalización corporativa, han ido resolviendo las dudas de los pasajeros y recordando que el mismo vagón que llegaba hasta ese punto continuaba a El Casar desde primera hora.

Reformas sobre la marcha

A pesar de los esfuerzos por comunicar las novedades, aún quedan resquicios de la antigua versión de la línea amarilla. Por una parte, la megafonía automática todavía indica el «final de trayecto» en la estación de Villaverde Alto. Por otro lado, la señalización de los vagones ignora la existencia de la nueva parada de El Casar.

Desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras se ha recalcado que Metro de Madrid trabaja durante el día de hoy en los trenes para añadir El Casar a sus grafismos. Según cuentan, si no se ha hecho antes era porque no se quería generar confusión.

Para subsanar estos errores, los conductores han ido repitiendo a por los altavoces, pero de forma manual cada vez, que aún había un trayecto restante. «Este tren circula hasta El Casar, hasta el Casar», ha repetido uno de ellos en un tren casi vacío.

Curiosos desde primera hora

Las novedades no han pillado desprevenidos a varios curiosos y aficionados ferroviarios, que no han querido perderse este particular estreno. Aunque no han sido muchos a primera hora, se han acercado para probar el funcionamiento del nuevo servicio.

«Pues ya hemos estrenado la estación», le ha dicho un padre a su hijo, que habían aprovechado el día festivo en la educación para visitar el lugar. También ha llamado la atención la distancia entre la penúltima parada y el nuevo fin de línea. «Han pasado como 5 minutos desde que salimos de Villaverde hasta aquí, pero será lo normal, íbamos deprisa».

Las mejoras para los usuarios no se han quedado solo bajo tierra. «En lugar de dejarme ahí en la rotonda (a unos 50 metros) he llegado hasta la puerta de la parada», comentaba un joven que, por las obras, ha visto como su autobús ahora le deja directamente en la puerta de la estación de Metro y Cercanías.

La recién estrenada parada ha recibido a los primeros viajeros con la última tecnología. Antes de bajar a los andenes, se han colocado cinco máquinas con pantallas táctiles para la expedición de billetes. Además, los tornos habilitados donde se validan los billetes son de los más modernos, del mismo modelo que los que pueden encontrarse en estaciones como Sol.

Precisamente ese destino es el que ha utilizado la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, para promocionar las ventajas de esta apertura, que conecta la C-3 de Cercanías con la línea 3 y permite llegar a la Puerta del Sol en 35 minutos, según la Comunidad.