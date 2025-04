Esteban reivindica el liderazgo del PNV en la construcción de "la nación vasca" y su histórica "ambición nacional"

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha reivindicado este domingo en Bilbao el liderazgo de los jeltzales en la construcción de «la nación vasca» y ha destacado su histórica «ambición nacional». «Llevamos 130 años caminando hacia delante, con hechos, y sin poner palos en las ruedas», ha asegurado, en alusión a EH Bildu. Además, ha defendido que una patria no es solo «la tierra, el nombre y la ikurriña», sino también «principios democráticos y derechos humanos para todos».

Esteban, junto al Lehendakari, Imanol Pradales, ha protagonizado en una abarrotada Plaza Nueva en Bilbao su primer Aberri Eguna desde que ambos fueran elegidos para liderar el PNV y el Gobierno Vasco, respectivamente. Cientos de militantes y simpatizantes jeltzales han ondeado ikurriñas en un día con lluvia intermitente que les ha obligado a abrir los paraguas.

En su intervención en este Día de la Patria Vasca, con el lema 'Euskadi gara. Mundialak gara! (Somos Euskadi. Somos mundiales)«, el líder de la formación jeltzale ha asegurado que »un país se hace poco a poco, va evolucionando y mejorando a veces imperceptiblemente«. »Y en este país hemos mejorado mucho", ha subrayado, para destacar los logros conseguidos por el PNV para Euskadi.

«¿Quién ha conseguido la prevalencia de los convenios vascos sobre los estatales?, el PNV. ¿Quién la transferencia de ferrocarriles, la de homologación de títulos o la de Costas para la Comunidad Autónoma Vasca, y la de tráfico para Navarra?, el PNV. ¿Y la sustitución de la Guardia Civil por la Ertzaintza en puertos y aeropuertos?, el PNV», ha subrayado.

También ha resaltado que ha sido su partido el que «ha conseguido que la selección nacional vasca de pelota compita en torneos oficiales internacionales», el que ha logrado actualizar el Concierto Económico o la flexibilización de la deuda, que «las leyes se publiquen en el BOE en euskera con plena validez jurídica», que la lengua vasca «se establezca como requisito en el cupo de las vacantes de la administración de justicia en la Comunidad Autónoma Vasca», los terrenos de Loiola o la supervivencia del sistema de previsión social de los cooperativistas de Mondragon.

«Así que no nos hablen de ambición nacional --en referencia a las apelaciones que les ha hecho EH Bildu--. Este partido viene demostrando su ambición nacional día a día, año a año, desde hace más de 40, desde hace 130 años, caminando hacia delante y sin poner palos en las ruedas», ha indicado.

Pese a quienes auguraban que el pueblo vasco iba a desaparecer ante las dificultades y «torbellinos» que se les presentaba por delante, ha subrayado: «Aquí estamos, dueños de nuestra identidad». También ha recordado que han sabido resistir a quienes querían «subyugarles» siglo tras siglo, «los jacobinos de Francia» y los «fervientes unitaristas de España, de todos los colores». «Franco creyó que nos había ganado, pero aquí estamos de pie. ¡Nosotros hemos sido los verdaderos vencedores!. ¡Aquí seguimos firmes!», ha subrayado.

Aitor Esteban ha destacado que al PNV siempre le encontrarán «trabajando constantemente en la construcción nacional, todos los días», con acciones «más allá de las palabras», ampliando y profundizando en el autogobierno vasco.

"un mundo abierto"

El presidente del EBB del PNV ha manifestado que «el mundo es día a día más abierto» y los vascos están «cada vez más presentes en los cinco continentes». «Por otra parte, como consecuencia de la globalización, gentes de muy variada procedencia se van asentando entre nosotros. Son ya parte de nosotras y nosotros; no solo de nuestras ciudades y barrios, de nuestras empresas y escuelas, también y sobre todo de nuestras familias. Son nuestra familia, se integran en esta sociedad, como ha sido así durante siglos y generaciones», ha señalado.

Según ha defendido, «la nación vasca ha sido siempre integradora, ese ha sido el secreto de su éxito y su perdurabilidad a pesar de su pequeñez». «Y así sucederá en esta ocasión también», ha remarcado.

El líder jeltzale ha recordado que sus apellidos son Esteban Bravo. «No sé quién será el o la siguiente; si se apellidará Agirregomezkorta, Martínez o García; o puede que Hassan, Diop o Iriarte; o quizá Dupont, Popescu, o Barinagarrementeria, pero de lo que no tengo ninguna duda, absolutamente ninguna duda, es de que su única patria será Euskadi», ha dicho con convicción.

Esteban ha asegurado que Euskadi, para el PNV, está conformada por siete territorios históricos (los de la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra e Iparralde), «con valores y principios enraizados», porque sin ellos «la patria no es nada».

Principios democráticos y derechos humanos

En todo caso, ha precisado que una patria no es solo «la tierra, el nombre y la ikurriña», porque también son «principios democráticos y derechos humanos para todos». Por ello, ha enfatizado que Euskadi no puede ser «una patria obligada» en la que se imponga una ideología ni un «país en blanco y negro», sino una «patria abierta, moderna, europea y democrática», en la que no se excluya a nadie.

«Vamos a celebrar que somos vascos y vascas, que tenemos un país precioso llamado Euskadi, que nos aferramos a nuestra identidad con firmeza y que tenemos voluntad de dejar ese legado a nuestras hijas e hijos. Es un día de alegría y esperanza», ha proclamado, para asegurar que, pese las incertidumbres, los vascos «seguiremos aquí, con nuestra lengua y con nuestra identidad nacional».

«Por eso, hay que celebrar en New York, Oslo, Madrid, Pekin, Gasteiz o Baiona que estamos vivas y vivos, que tenemos futuro y que estamos listos y listas para aferrarnos a nuestra identidad con orgullo», ha insistido.

Asimismo, ha tenido palabras de agradecimiento para quienes, con su entrega, su sacrificio y su trabajo, «nos han traido hasta aquí», y ha citado a Teresa Azkue, Julene Urzelai y Sorne Unzueta, Utarsus, mujeres que lucharon «por la igualdad, por el nacionalismo y por el euskera».

«Ellas también nos trajeron hasta aquí, también celebraron varios Aberri Egunas, en casa y fuera; fueron mundiales en su pasión y su voluntariedad, y sus esfuerzos han ayudado a que perviva nuestra identidad. Muchas gracias a aquellas mujeres pioneras y a las mujeres de hoy. Os debemos mucho», ha resaltado.

Por su parte, la dirigente de EGI Olatz Urizar ha recordado los retos que tiene Euskadi «como país: la defensa de la tierra, la lucha feminista, el euskera, la cultura o garantizar el futuro de las personas jóvenes». Para abordarlos, Urizar ha emplazado a «comprometerse». «Desde EGI, renovamos hoy un compromiso con nuestra patria. Seguiremos luchando por nuestra identidad abertzale. Este es nuestro tiempo», ha concluido.

En el escenario han acompañado a Aitor Esteban y a Imanol Pradales, numerosos representantes institucionales y políticos del partido, como los consejeros del PNV del Gobierno Vasco, y los diputados generales de los tres territorios, entre ellos, el de Álava, Ramiro González, que cumplía años, y al que los asistentes le han cantado el 'Zorionak zuri'.