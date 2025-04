PSPV pide que alerta roja implique suspensión automática de clases y sea causa justificada para ausentarse del trabajo

El PSPV-PSOE ha presentado una iniciativa en Les Corts Valencianes y mociones en todos los ayuntamientos para solicitar la revisión y modificación del Plan Territorial de Emergencias para que la activación de nivel rojo por fenómenos meteorológicos adversos «implique la suspensión automática de toda actividad lectiva en las zonas afectadas sin necesidad de previa declaración por la administración o institución competente», de la misma manera que «constituya causa de justificación para abandonar voluntariamente el puesto de trabajo durante la jornada laboral o para no acudir al mismo, sin necesidad de autorización del empleador»

La portavoz socialista de Emergencias en Les Corts Valencianes, Alicia Andújar, que firma la iniciativa, ha señalado que, «actualmente, esto es una decisión que corresponde a alcaldes y alcaldesas de los municipios». «Los alcaldes y alcaldesas no deben cargar con estas decisiones cuando, en definitiva, hablamos de Protección Civil», ha considerado, según ha indicado la formación política en un comunicado.

Así, Andújar ha criticado que el día de la dana del 29 de octubre, «pese a la gravedad que implicaba la activación del nivel rojo por lluvias extremas, la población de la provincia de Valencia no recibió instrucciones concretas, demorándose incluso la convocatoria del Cecopi hasta las 17.00 horas».

«La protección de la ciudadanía por causa de una alerta nivel rojo no puede quedar al arbitrio de cada institución o de cada administración», ha defendido la socialista, al tiempo que ha subrayado que «la vida de las personas no pueden depender de la suerte de que se adopten o no medidas preventivas por algunos de ellos y no por todos».