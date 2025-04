'Haz que Aragón se vea', lema del vídeo del Gobierno de Aragón con motivo del Día de San Jorge

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha compartido en su cuenta de la red social X este sábado 19 de abril el anuncio elaborado por el Ejecutivo autonómico con motivo del Día de San Jorge, y que lleva por lema 'haz que Aragón se vea'.

«Este San Jorge y siempre, haz que Aragón se vea» ha escrito Azcón en su publicación, que acompaña del audiovisual de un minuto y 47 segundos en el que se apela a señas de identidad del pueblo aragonés como la nobleza, la lealtad, el pacto, el esfuerzo y la persistencia, que aparecen respaldadas por imágenes de tradiciones, oficios, paisajes naturales y monumentos icónicos de la Comunidad.

«Lo que somos está en lo que se hace, en quedarse cuando otros se van, en dar sin pedir y en no rendirse aunque a veces cueste. Lo que somos es una forma de ser, de ir sin alardes, pero sabiendo que somos», afirman varios de los intervinientes en la pieza, hombres y mujeres de diferentes edades.

El vídeo recuerda la historia de Aragón, que fue «corona y reino», «origen y luz» y destaca el empeño en buscar el consenso, «aunque otros que fueron parte nos olviden», en una --poco-- velada alusión al vecino.

Reafirma su pertenencia a España y su deseo de formar parte de ella en igualdad de condiciones: «Somos base y pilar, somos parte y estandarte, somos Aragón y España». Y para ello recurre a las conocidas palabras de Joaquín Costa «somos doblemente España», de las que ya echara mano el propio Azcón en su discurso de investidura en 2023.

El anuncio continúa definiendo el sentido de ser aragonés dentro de la nación española: «No somos más, pero tampoco menos. No levantamos el tono, pero sí el país --con un par de escenas fabriles apelando al potencial industrial de la Comunidad--. No pedimos, damos --con una imagen de un molino de viento--. No dividimos, construimos»--acompañando la frase del fluir del agua de un río y una persona bañándose en un embalse--.

Junto a deportes de naturaleza como la escalada y la bicicleta de montaña, se escucha «no nos rendimos, porque siempre seguimos». A lo que sigue: «porque lo que somos es lo que se ve» junto a escenas de oficios tradicionales para reforzar las ideas de sencillez y nobleza. «Aquí se pacta, aquí se cumple. Aquí la lealtad es nobleza y la libertad nuestra fuerza», junto a una imagen del Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón.

El vídeo finaliza con el mensaje «alcemos nuestra voz, despleguemos nuestra bandera. Haz que Aragón se vea» y el mensaje final «lo que fuimos. Lo que no vamos a dejar de ser».