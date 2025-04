Valero vería "complicado de entender" que Moreno adelante elecciones aunque la legislatura andaluza esté "fracasada"

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, considera «fracasada para los andaluces» la actual legislatura de mayoría absoluta del PP-A en el Parlamento, si bien vería «complicado de entender» que, precisamente con ese nivel de respaldo, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, decidiera adelantar la convocatoria de las próximas elecciones autonómicas respecto a la fecha inicialmente prevista, en torno al mes de junio de 2026.

Así lo ha venido a trasladar el dirigente de IU en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha sostenido que los andaluces han visto en esta legislatura «cómo se deterioran más y más» servicios públicos como la educación de la mano de «recortes» que se traducen, por ejemplo, en «cierres de aulas», o cómo desde la Junta «se ha dejado el campo» en «manos de los fondos de inversión».

Además, en esta legislatura, «lamentablemente, Andalucía ha vuelto a ser noticia por la corrupción», que es «inherente» al PP, según ha advertido también Toni Valero, que ha denunciado que, «muy lejos de lo que prometió» el partido de Juanma Moreno «a los andaluces», la actual está siendo una legislatura «beneficiosa para los fondos de inversión, para quienes han especulado con nuestras vidas, con la vivienda, y muy perjudicial para la mayoría social».

En esa línea, ha aseverado que «la mayoría absoluta ha sido el rodillo formidable para que, con altanería, con falta de consideración y sin escuchar a la gente», el presidente de la Junta haya puesto en marcha «unas políticas antisociales».

Además, Valero ha sostenido que, en esta legislatura en la que el PP-A no depende de «acuerdos con otras fuerzas» para su acción de gobierno dada esa mayoría absoluta, «se ha demostrado que al Partido Popular no le hace falta pactar con Vox para hacer políticas de ultraderecha», ya que el partido de Moreno «asume determinados marcos de ultraderecha» como, en su opinión, se ha visto en la forma cómo la Junta «trata a los menores no acompañados que llegan» al territorio español, «y los trata como mercancía, y se opone a que haya un acogimiento solidario entre las comunidades autónomas».

Ha criticado igualmente la postura de «acoso y derribo» que, en su opinión, ha adoptado el PP-A en relación al Gobierno central que componen el PSOE y Sumar, «diciendo que 'no' a todo, incluso a la quita de deuda» planteada por el Ministerio de Hacienda, pese a que «necesitamos» esa medida «para mejorar las arcas públicas y prestar mejores servicios públicos», según ha sostenido Toni Valero.

El también diputado de Sumar por Málaga ha incidido en que, en esta legislatura, se ha demostrado que el PP, cuando gobierna con mayoría absoluta, «no escucha a la gente, se ve en casos de corrupción inmersos y no da la cara», y ha opinado que ya se «empieza» a ver en la cara de Juanma Moreno «cierta inquietud, cierto miedo», y «se le ve nervioso, tenso, a veces agresivo incluso en su trato a la oposición», según ha opinado antes de zanjar que el PP-A «no está a la altura de lo que Andalucía quiere».

Convocatoria electoral

Sobre las próximas elecciones autonómicas, Toni Valero ha manifestado que Juanma Moreno «tendría que justificar» por qué realizaría «un adelanto» de su convocatoria respecto a la fecha inicialmente prevista si diera ese paso, «cuando tiene mayoría absoluta» en el Parlamento.

En esa línea, ha advertido de que Moreno podría empezar «a jugar con el rumor del adelanto, como así se hizo en la anterior legislatura, por intereses propios partidistas electorales», y, frente a esa hipótesis, Valero ha sostenido que «no hay que desviar la atención de la gente» respecto a los asuntos que le «preocupan», como la sanidad o la vivienda, según ha citado a modo de ejemplos.

«Nosotros queremos que de aquí a final de legislatura se hable de la sanidad, de la vivienda y del campo andaluz, que hoy está viviendo en incertidumbre por la amenaza arancelaria de Donald Trump», ha incidido en esa línea el coordinador de IU Andalucía, que ha subrayado que «esos debates requieren una respuesta del Gobierno andaluz» y «no se pueden tapar con los rumores que, probablemente, Moreno Bonilla quiera poner por delante» acerca de «si hay adelanto (electoral) o no, para que no hablemos de su corrupción y de su pésima gestión».

Sobre el campo andaluz

Y, en relación a la situación del campo andaluz, el dirigente de IU ha manifestado que «hay que protegerlo; en particular» lo que tiene que ver con «la ganadería y la agricultura social y profesional», en un contexto en el que dicho sector «se está viendo inundado por fondos de inversión que se están haciendo con las tierras, con el agua, que están planteando cultivos hiperintensivos que esquilman la tierra y que hunden los precios a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos».

En esa línea, ha reclamado «una estrategia de fortalecimiento» de la «agricultura social y profesional» y de la ganadería, «porque necesitamos arraigar la población el territorio, porque hay que propiciar ese relevo generacional, y porque tenemos que transitar hacia la soberanía alimentaria», ha abundado.

«Andalucía necesita políticas que fortalezcan la soberanía alimentaria», ha dicho también Toni Valero, para quien «eso pasa por meter mano a quienes se están haciendo con los beneficios y están quitando las tierras a los agricultores y poniéndolos a trabajar como asalariados; a los fondos de inversión y a las grandes multinacionales», y «a esas distribuidoras también para las cuales el PP se lo está poniendo en bandeja de plata» y «permitiendo que se hagan con la tierra para meter un cultivo hiperintensivo, o para poner un macroproyecto de fotovoltaica».

Al respecto de esta última cuestión, Toni Valero ha querido aclarar que IU está a favor de las energías renovables para una «soberanía alimentaria y energética».

Dicho esto, ha apostillado que el PP «está utilizando» esas energías «para que se dé una operación especulativa que acaba con la soberanía alimentaria, porque acaba con las tierras fértiles, y con la soberanía energética porque, en lugar de plantear proyectos de fotovoltaicas con protagonismo público, con comunidades energéticas destinadas al autoconsumo», de forma que vecinos de los municipios en los que se instalen placas «se puedan beneficiar de la energía que se produce» en ellas, «están entregando esas tierras a fondos de inversión que van a utilizar esa energía para venderla a Europa, para enriquecerse, y después nos van a dejar los hierros y los cristales en los campos que deberían estar cultivados».

«Por lo tanto, queremos renovables, pero no así», ha aseverado el coordinador de IU Andalucía. «Queremos renovables con planificación, con orden, con retorno local; es decir, que los ayuntamientos se vean compensados por esos perjuicios, y, por supuesto, sin trampas», ha abundado para advertir en ese sentido de que en esta comunidad autónoma «se están poniendo macroproyectos con trampas, fragmentando los proyectos para que la evaluación ambiental sea una que no contempla el daño acumulativo, de tal manera que puedan dar los permisos, como están haciendo, expropiando tierras, como si estuviésemos en el salvaje oeste, a agricultores para beneficiar a estas multinacionales», ha denunciado Toni Valero para concluir.