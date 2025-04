FVEM dice que los aranceles de Trump ya están "paralizando, frenando o posponiendo" inversiones en la industria

El director gerente de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM), Adolfo Rey, se ha mostrado seguro que los aranceles del presidente de EEUU, Donald Trump, están «paralizando, frenando o posponiendo» inversiones en el sector de la industria.

En declaraciones a Europa Press, Rey ha hecho un análisis de la actual coyuntura que se caracteriza por una «incertidumbre» constante y en la que se está viendo afectado el sector de las empresas del metal de Bizkaia, al que representa la FVEM.

Adolfo Rey ha manifestado que se vive una «sucesión de decisiones que se cambian de la noche a la mañana» y ello genera «incertidumbre» y lo «único que hace es que la gente se quede quieta y no tome decisiones».

«Y es normal, porque ante la que tenemos, lo normal ahora es estar esperando a ver qué es lo que realmente se va a implementar», ha manifestado, para recordar que cuentan con 850 empresas en su sector y EEUU es su cuarto mercado.

Según ha señalado, no es un tema directo del mercado americano, sino que todos los mercados están «interrelacionados» y las decisiones que toma el presidente americano van a influir en los mercados. «Si los mercados se ven influenciados, nos va a llegar», ha manifestado.

También ha apuntado que todavía no han hecho una cuantificación de la posible incidencia de los primeros aranceles que Trump estableció al acero y aluminio, porque es «pronto», y tampoco tienen el detalle específico del sector siderúrgico pero, en todo caso, «al final va a acabar afectando» porque las empresas de la Federación venden «al sector de automoción y al aeronáutico, entre otros, y, »por un lado o por otro, va a acabar llegando".

El representante de la FVEM se ha mostrado seguro que esta nueva política arancelaria de EEUU, está «paralizando, frenando, retrasando, y posponiendo» inversiones en el sector, porque «seguro que hay gente que determinadas decisiones las ha pospuesto, no las está tomando».

«Al final tenemos encima la mesa un periodo que es muy concreto, son 90 días, y si tuviese una empresa que tuviese que tomar una decisión que pudiese estar influida por los aranceles y por la política arancelaria que Trump acabe de definir, yo retrasaría la decisión, a ver qué es lo que pasa», ha asegurado, en referencia a la prórroga de 90 días en la aplicación de los aranceles más elevados anunciados inicialmente por el presidente de EEUU, Donald Trump.

Sobre el actual momento de la industria vizcaína, Adolfo Rey ha manifestado que es un sector heterogéneo y no es lo mismo el sector eléctrico que el siderúrgico, los proveedores de automoción o los de máquina herramienta, pero ha afirmado que se había empezado el año «con prudencia» y, hasta que comenzó todo el tema de los aranceles, no esperaban un ejercicio «malo», aunque «tampoco bueno». «Ahora no sé qué decir, ahora hay que esperar», ha manifestado.

"cinco años de crisis tras crisis"

Además, ha advertido de que hay que ponerse en el contexto porque ya son cinco años de «crisis tras crisis», desde la pandemia, a la crisis de suministros, la invasión en Ucrania o la situación en Gaza, aunque todo ello hace que ahora ya estén «habituados a gestionar la crisis» y les permita «hacerlo de la mejor manera posible».

El responsable de la FVEM ha preferido no especular sobre lo que pueda decidir Trump una vez concluida la pausa arancelaria de 90 días y cree que lo mejor es «no hacerse películas, porque »cambia de opinión de un día para otro«. Por lo tanto, considera que lo más conveniente es analizarlo cuando se tomen las decisiones, porque no se puede evaluar »con intuiciones o con supuestos".

A su vez, ha manifestado que Donald Trump «ha creado una revolución y ha generado una alteración del orden establecido desde hace 80 años» y habrá que ver cómo se restablece, pero «ya no va a ser el mismo orden». «Y en función de cómo se restablezca ese orden, veremos cómo nos afecta», ha agregado.

Europa

Ante la respuesta que está ofreciendo Europa, ha destacado que las instituciones se están moviendo y ha subrayado que también lo ha hecho Euskadi con la creación de un grupo de Defensa industrial y tomando «las medidas que se pueden tomar» a nivel del País Vasco, pero apuesta por integrarse en Europa y «defendernos todos».

En su opinión, no se deben tomar medidas en la «misma vía» que hace Donald Trump «de un día para otro», sino que «tienen que ser reflexionadas, bien pensadas y, a partir de ahí, ir dando pasos». «Las medidas que tenemos que tomar tienen que estar reflexionadas, consensuadas, pausadas y luego también hay que intentar seguir hablando», ha remarcado.

El responsable de la FVEM ha manifestado que, desde Bruselas, se están intentando «poner cosas encima de la mesa para que se pueda avanzar» y, a su juicio, se está haciendo bien, aunque considera que «seguramente» se tendrán que tomar más iniciativas «conforme Trump siga avanzando en sus decisiones».

En relación al paquete de medidas anunciado por el Gobierno vasco, ha afirmado que, en líneas generales, les parece que están «bien» y ha valorado que se estén adoptando iniciativas. En su opinión, más que las medidas que se han tomado, es importante la disposición para adoptar nuevas decisiones en la medida de lo posible. «El hecho de movernos rápido y de estar ya constituido ese grupo de Defensa industrial, donde se analizan esos movimientos que se están dando y se comparten las posibles medidas a tomar, me parece una buena operativa», ha agregado.

Ha destacado que se han adoptado medidas y cree que seguramente habrá que «tomar alguna otra que sea necesaria», pero «el cauce para tomar medidas está ya montado».

Por otra parte, en el actual contexto, considera que en la revisión fiscal impulsada por las instituciones vascas no se ha puesto encima de la mesa «todo lo que se podría haber puesto».

Adolfo Rey, que ha apuntado el hecho de que no se denomina una reforma, sino una revisión, ha mostrado sus dudas respecto a que se haya «aportado toda la capacidad que se podría haber tenido».