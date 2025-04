Morant ve una "casualidad" la llamada entre Mazón y Pradas un minuto antes de enviar el ES-Alert la tarde del 29O

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha considerado una «casualidad» la llamada entre el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y la exconsellera Salomé Pradas a las 20.10 horas de la tarde del 29 de octubre --el día de la dana--, un minuto antes del envío del ES-Alert a los teléfonos móviles de la población. De hecho, ha asegurado que esta comunicación está «absolutamente» condicionada al envío del mensaje de alerta. «Qué casualidad», ha resaltado.

Al ser preguntada por si técnicamente es posible emitir una orden a una hora y un minuto más tarde poder lanzar el ES-Alert, Morant ha asegurado que es «tan factible como para enviar una alarma». «Las cosas se programan y al final se hace así, 'tac'», ha asegurado, como ingeniera de telecomunicaciones. Y sobre si cree que ese 'tac' está condicionado por la llamada de Mazón a las 20.10, ha afirmado: «Absolutamente».

En declaraciones a los medios este miércoles, tras presidir una reunión del grupo socialista en Les Corts, ha denunciado que estos días «estamos descubriendo la gran mentira» de Carlos Mazón, «que dice que estaba constantemente informado». «Y del análisis del teléfono de Pradas sabemos que desde las doce y algo de la mañana hasta las cuatro de la tarde Pradas intentó comunicarse con el 'president' de la Generalitat y este tardó cuatro horas en contestar esa llamada», ha remarcado.

En cualquier caso, ha insistido en que el jefe del Consell «aquel día no estaba donde tenía que estar» y eso «condicionó toda la gestión de la emergencia» porque Mazón, «por acción o por omisión, condicionó que aquella tarde el Consell no estaba haciendo lo que tenía que hacer, que era, primero, vigilar los barrancos y, segundo, alertar a la población».

También ha aprovechado para censurar que la exconsellera Pradas, en su declaración como investigada la pasada semana ante la jueza que investiga la gestión de la dana, «haya dicho que no tiene ni idea de emergencias». Dicho esto, ha expuesto: «En este país la democracia hace que se pueda elegir a un político para una determinada función y que no tenga título académico, eso puede ocurrir democráticamente». Pero, «cuando eres conseller, te ha elegido el 'president' de la Generalitat», por lo que es Mazón «quien nos tiene que explicar por qué ha puesto al frente de las emergencias a una persona que no tenía ni idea».

«Cuando los políticos no tienen ni idea, están los técnicos que se han presentado a unas oposiciones y que son los que dan la garantía de que sí que hay un cumplimiento de la ley», ha apuntado. Al respecto, ha incidido en que en las últimas horas «hemos descubierto que un director general advirtió a Pradas que la responsabilidad de vigilar los caudales de los barrancos era suya y de la Generalitat». «Así que ya está bien de tanta mentira», ha recalcado.

Para Morant «no hay nadie al otro lado» porque «estamos rodeados de incompetentes»: «La Generalitat se ha borrado de esta emergencia, se ha borrado del día 29 de octubre y se ha borrado también de la reconstrucción. Porque Mazón a día de hoy el único interés que tiene es reconstruirse él políticamente». Todo ello, ha advertido, con «la confluencia y el beneplácito» del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de de Vox, Santiago Abascal. «Ya son todos un pack», ha aseverado.

Bernabé "puede ir con la cara bien alta"

Asimismo, ante la petición de dimisión por parte del PP hacia la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, la secretaria general del PSPV ha salido en defensa de Pilar Bernabé: «A día de hoy es incontestable el trabajo que ha hecho y más si se compara con el trabajo que no hizo el PP ni el Consell». Así, ha reivindicado que la representante del Ejecutivo central «puede ir con la cara bien alta, primero porque no era su responsabilidad y, a pesar de no serlo, estuvo y ha estado desde el primer momento».

«Si los que tenían la responsabilidad hubiesen hecho la décima parte de lo que hizo Bernabé, hoy no estaríamos lamentando las 227 muertes», ha sostenido. Por eso, ha acusado al PP de pretender imponer un «debate falso» para «esconder su incompetencia». «Nos pueden poner todos los títulos académicos delante que --a Bernabé-- no la esconde ningún título académico», ha afirmado.

"qué lástima" que "se les han borrado" las cámaras

Por otro lado, preguntada por el borrado de las imágenes de las cámaras de seguridad del Palau de la Generalitat el día de la dana, la secretaria general del PSPV ha considerado que, cuando «uno no tiene nada que esconder, pues presenta pruebas». «Y seguimos sin saber dónde estaba Mazón en el día más importante para los valencianos, y de esas cámaras podíamos haber obtenido la respuesta», ha lamentado.

De hecho, según la líder de los socialistas valencianos, si el jefe del Consell «hubiese querido justificar que estaba en el Palau de la Generalitat, como ha venido diciendo, lo tenía muy fácil, presentando pruebas». Pero «qué lástima, se les han borrado», ha ironizado.

"absolutamente descartada" la moción de censura

Sobre la moción de censura en la que ha vuelto a insistir Compromís para desalojar a Carlos Mazón de la presidencia de la Generalitat, Diana Morant ha asegurado, con «todo el respeto y la comprensión» hacia esta iniciativa, que está «absolutamente descartada» porque «no dan esos números» en Les Corts. Además, ha pedido «el mismo respeto hacia nosotros y nuestras decisiones».

En este punto, ha apelado al síndic de Compromís, Joan Baldoví, quien hoy «volverá a comprobar que el PP y Vox apoyan a Mazón» en el parlamento valenciano: «No sé cuántas veces tenemos que demostrarle a la ciudadanía que no es la moción de censura el instrumento útil para tirar a Mazón, a todo el PP y, por cierto, también a Vox».

Y ha recalcado que en ningún caso el PSPV apoyará una moción de censura «que está apoyada por Vox». Por tanto, ha agregado, «no creemos que simbólicamente la sociedad valenciana necesite ver una vez y otra vez cómo PP y Vox fortalecen a Mazón». «Nosotros no contribuiremos», ha zanjado.

"devolver a la época del franquismo"

En otro orden de cosas, sobre el debate de la enmiendas a la totalidad que se celebra este miércoles en Les Corts, ha considerado «falso» que hoy se estén debatiendo «unos presupuestos» de la Generalitat porque, a su juicio, lo que se está haciendo es «un nuevo pacto político entre el PP y Vox en forma de presupuesto».

Y ha recalcado que el jefe del Consell, que ha dicho «muchas veces que los intereses de la Comunitat Valenciana se negocian en Valencia y no en Madrid», se fue a Madrid a negociar su continuidad con Abascal y, fruto de esa negociación para mantener su puesto de 'president' de la Generalitat, ha nacido este nuevo «pacto del Ventorro». «Ellos volverán a ganar y volveremos a perder los valencianos», ha lamentado.

En este punto, ha hecho hincapié en que este acuerdo es «más franquista todavía que el anterior y nos quiere devolver a la época del franquismo»: «Quieren destruir los derechos que hemos conquistado las mujeres en 50 años de democracia; el derecho de los valencianos a ser una sociedad integradora, tolerante y abierta con ese discurso racista y xenófobo que por primera vez en la historia hemos tenido que soportar por parte del 'president' de la Generalitat».

Por todo ello, ha reivindicado, el PSPV defiende hoy «una enmienda a la totalidad de este presupuesto» que es, a su juicio, «una censura política a este gobierno que hoy plantea un nuevo pacto para que Mazón continúe en el sillón», encima, de manera «cobarde» porque «unas cosas las dicen en el presupuesto y luego lo desmontan en enmiendas que tienen negociadas y acordadas».