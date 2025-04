El PP no ve ?tan trascendente? a quién llamó Mazón el 29O y pone el foco sobre la información que ?no transmitió? la CHJ

El síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, ha sostenido que no es ?tan trascendente? a quién llamó o no el ?president? de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la tarde de la dana, sino que lo importante es la información sobre los barrancos que, según él, ?no transmitió? la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) al Cecopi.

Así lo ha trasladado a los periodistas, antes del pleno de Les Corts, respecto a las llamadas que la exconsellera de Interior Salomé Pradas ha entregado a la jueza de Catarroja que instruye la causa sobre la gestión de la tragedia que provocó 228 fallecidos.

El listado de las comunicaciones de Pradas muestra que la primera vez que habló el 29O con Mazón fue a las 17.37 horas, cuando este llamó y conversaron dos minutos. Después volvió a hacerlo en varias ocasiones hasta las 18.30. A partir de ahí constan dos llamadas canceladas, a las 19.10 y a las 19.36, hasta que contactaron a las 19.43 durante 48 segundos y también a las 20.10, un minuto antes del envío del mensaje ES-Alert.

Preguntado por qué no pudo hablar Pradas con Mazón entre las 18.30 y las 19.43 horas, Pérez Llorca ha asegurado que ?la toma de decisiones? correspondía a ?los responsables del Cecopi?, con lo que a su juicio ?no tiene tanta trascendencia a quién llama o no? el jefe del Consell. ?Se estaban tomando decisiones en base información que se tiene, y lo que ha quedado acreditado es que la información necesaria de la CHJ no se produjo?, ha insistido.

Es algo que ha relacionado con la declaración del pasado lunes ante la jueza de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, como testigo. ?Solo ha dicho la verdad cuando se ha sentado ante un juez y ha visto peligrar su futuro político?, ha criticado, y ha acusado a la socialista de ?reconocer que no había información del barranco del Poyo? y de ?intentar generar un relato a sabiendas de su falsedad?.

"no caer en la treta de la izquierda"

Eso, ha reiterado, ?merece que Pilar Bernabé abandone la política de inmediato?. Además, ha pedido ?no caer en la treta de la izquierda? con sus críticas sobre las llamadas de Mazón el 29O porque, según él, ?hasta el día de su declaración, el PSOE siempre dijo que el ?president? estuvo todo el día incomunicado, y ahora se demostrado que era un ?fake? más?. Se trata, ha denunciado, de ?un relato? generado para que el Gobierno ?no asuma su responsabilidad en el día de la dana?.

El ?popular? ha exigido así ?saber por qué la CHJ no informó? y por qué su presidente, Miguel Polo, ?no ha hablado nunca? al respecto?. Ha señalado que ?las dos veces que ha aparecido en actos públicos? desde la dana ?iba acompañado de Bernabé, que se puso delante de él y no le dejó hablar?: ?Le han prohibido hablar por parte del Gobierno?.

También ha puesto el foco sobre la afirmación de la delegada ante la jueza de que en el Cecopi ?nunca? esperaron la llegada de Mazón. Y se ha mostrado convencido de que la declaración judicial de Bernabé ?traerá consecuencias y responsabilidades jurídicas? por parte del Gobierno.

Respecto a las críticas de PSPV y Compromís al borrado de las imágenes de las cámaras del Palau de la Generalitat el 29O, el síndic ha insistido en que es ?una treta de la izquierda? porque estos vídeos, según él, ?no los ha borrado nadie?, sino que ?es un protocolo establecido?.

"un tema que ya está superado"

?Quieren hablar de un tema que ya está superado cuando lo importante es que la delegada ha reconocido ante un juez que la CHJ no estuvo atenta al barranco del Poyo, el que más muertes causó?, ha abundado, y ha asegurado que el PP no caerá ?en esas trampas?. ?Y estoy seguro de que la jueza tampoco?, ha añadido.

Por otro lado, ante las críticas por el pacto presupuestario con Vox, Pérez Llorca ha vuelto a acusar al Gobierno de incumplir su ?obligación? de presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Ha asegurado que PP y Vox han ?dejado las diferencias ideológicas al lado? para atender las necesidades de los valencianos, mientras ha exigido a la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ?un poco más de decencia política? y trabajar por unos nuevos PGE para la reconstrucción.